AMERIKANKA PRED HRAMOM SVETOG SAVE OSTALA BEZ REČI, A PRED OSTROGOM PLAKALA: Zaljubila se u Srbiju, a evo zašto nas OBOŽAVA! VIDEO

Alena Abroad, 19-godišnja Amerikanka iz Njujorka, koja je nakon razmene učenika došla u Srbiju i BiH shvatila je da je "skroz zaljubljena" u srpsku kulturu i našu zemlju. Iako se nedavno vratila za Ameriku, kao ljubitelj srpskog kola, našeg naroda ali i religije, tvrdi, u planu joj je ponovni dolazak u Srbiju.

Alena je, kako za sebe kaže, čistokrvna Amerikanka, međutim ljubav prema Srbiji rodila se kada je kao učenik na razmeni došla u Banjaluku. Kao neko ko je za manje od osam meseci naučio srpski jezik, nedavno je na svom Jutjub kanalu objavila 10 stvari zbog kojih voli Srbiju - i njih predočila na perfektom srpskom.

Kako je objasnila, voli sve zemlje bivše Jugoslavije, međutim ono što je u videu podelila sa drugima odnosi se najpre na Srbiju i Republiku Srpsku.

- Prvi razlog zašto ja volim Srbiju jeste narod. Oni su tako dobrodušni, topli i gostoljubivi ljudi. Pogotovo prema strancima. Kada sam stigla na početku svoje razmene, bila sam zaista prihvaćena i dobrodošla. Tako nešto nisam ni mogla da zamislim. Prijatelji iz škole su uvek bili tu za mene. I takva je većina ljudi na Balkanu, barem bih ja rekla. Baš se trude da budu domaćini. Na primer, kad god se nađeš u kući kod nekog Balkanca ne moraš da brineš jer nikada nećeš ostati gladan - priznala je ona.

Zbog srpske muzike svira harmoniku

Drugi razlog je, kaže ona, srpska muzika u koju se zaljubila. A prve zvuke čula je sa ulice, dok se ispod njenog prozora odigravala svadba. Zbog toga, zvuk harmonike i narodne muzike joj je ostao u lepom sećanju, da je čak počela i da svira harmoniku.

- Pored harmonike svakako volim i svu srpsku muziku, jer su u to vreme svi slavili punoletstva, nisam htela da sedim tu kao magarac i da ne igram. Mi u Americi nemamo tako skupe pesme kao vi - našalila se Alena.

"Ne možeš a da ne vidiš lepotu religije"

Sledeći razlog njene zaljubljenosti u Srbiju jeste naša religija.

- Moram da priznam da ja nisam pravoslavac, ali mi se pravoslavlje mnogo sviđa. Ne možeš da ne vidiš sve te crkve i manastire a da ne ostaneš zadivljen. Kada sam prvi put otišla u Hram Svetog Save ostala sam bez reči. Samo sam stajala i sa strahopoštovanjem gledala. A kada sam otišla do Ostroga u Crnoj Gori... čim sam kročila počela sam da plačem. Bilo je jasno da je to sveto mesto - rekla je ova Amerikanka.

"Ako nešto znate da radite, to je ovo"

A onda je objasnila šta je to što najbolje znamo da radimo i čime je dodatno oduševljena.

- Veselja, ljudi, ako vi nešto znate, znate da se zabavite. Kakve vi žurke pravite. Mi takva ne pravimo čak ni za 16. rođendane. Vaši rođendani su kao naše svadbe. Mada svakako, ne mislim samo na rođendane, generalno znate dobro da se zabavite - rekla je ona pa priznala da na velikim veseljima najviše voli srpsko kolo - njega obožava i sa zadovoljstvom igra.

Sledeći razlog, priča ova 19-godišnjakinja jeste "bratstvo i jedinstvo" koje je ona primetila kod svih Balkanaca, ali najpre kod Srba.

Oseća se kao ponosna Srpkinja

- Ja mislim da je balkanski narod ponosan na to neko jedinstvo. Dok sam tamo bila osećala sam se kao da sam deo svega. Stvarno bih za sebe rekla da sam više ponosna Srpkinja nego ponosna Amerikanka. Ne znam, možda nisam normalna ali imam tri srpske zastave u svojoj sobi. Ma ja sam pravi srpski patriota - kaže ona, pa dodaje da osećaj da je "naša" ima jer se našla u mnogo situacija gde su joj Srbi pomogli, gde god se nalazila.

Dotakla se i našeg koncepta ispijanja kafe, gde joj "hajmo na kafu" predstavlja uživanje sa prijateljima, koja je baš volela, baš zato što je na takvim druženjima lakše sklapala prijateljstva. Takođe, priznaje da obožava balkansku hranu - sarmu, ćevape, burek ali i naše slave gde sve to može i da proba.

A onda se za kraj dotakla i "Samo u Srbiji" ili "Samo na Balkanu "stvari, kao stvari koje kod većine drugih država nikada nije videla. Prva je ne tako pohvalna, ali je kaže, njoj dim cigareta značio da je stigla na Balkan.

- Kada sam stigla u Sarajevo, sedela sam na klupi na stanici i osetila dim. Okrenula sam se i videla grupu momaka koji puše. Prvo me je to šokiralo ali sam se ona pomislila, 'o da, na Balkanu sam, kući sam!...Takođe, verovali ili ne, ali one "komunističke zgrade," izgled tih zgrada je meni toliko neki balkanski stil, ali ja ih volim. Ima Balkana u njima", rekla je Alena pa dodala da je oduševljena i balkanskom prirodom.

"Srbi su moja strast"

Srpsku prirodu kaže nije do kraja istražila, ali svakako planira u budućnosti da se vrati kod nas i da vidi i nauči neke nove stvari.

"Srbi i uopšte balkanski narodi su moja strast, moja ljubav prema tom narodu je zaista nešto više. Ideja mi je kad zaista sve dobro naučim u vezi Srbije, da krenem u njenu promociju i promociju njene kulture u inostranstvu i Americi. Takođe, moj drugi cilj je da vama Srbima pokažem vašu zemlju iz ugla stranca, da ne zaboravite nikad kakvu lepu zemlju imate", zaključila je Alena.

