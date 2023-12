IVANA ŽIVI U KANADI, A ZBOG OVE TRI STVARI JOJ SRBIJA NEDOSTAJE: Ovo je KLJUČNA RAZLIKA u odnosu na Srbe, a ima veze sa komšijama

Ivana je žena iz Srbije koja živi u Kanadi. Vodi uspešnu TikTok stranicu putem koje objavljuje videe o fitnesu, majčinstvu i svakodnevnom životu. A nedavno je ispričala šta joj to najviše nedostaje iz Srbije, a čega nema u Kanadi.

- Ljudi mi uvek pišu poruke: 'šta ti je toliko bolje u Srbiji, bolje ti je u Kanadi, ostani u Kanadi', i sad ću da vam kažem tri stvari koje meni mnogo nedostaju iz Srbije kao nekome ko živi u Kanadi već mnogo godina.

Nedostaje mi da šetam po centru

Prva stvar što mi jako nedostaje da se šetam, da odem do grada, ili kad idem negde ili kod nekoga jednostavno da se prošetam gradom i da odem gde god treba da odem, ovde toga stvarno nema jer je grad ogroman i stvarno ti je potreban auto. Na primer ja kad idem kod doktora, meni bukvalno treba 45 minuta do sat vremena da ja tamo stignem. Ne mogu da zamislim da kažem: 'e odoh ja peške', pa ne bih stigla za 2 meseca kod doktora.

Isto tako, iako je veliki grad, nema neki centar, neki trg ne postoji, gde možeš da prošetaš kao gradom, ovde centar može da bude bukvalno bilo koja lokacija u razdaljini od 10 do 15 km i sve su kao glavne ulice, al ne postoji neki centar ili neki trg, kao što imaš u Beogradu ili Novom Sadu, pa kad kažeš na primer prijateljima u Beogradu: 'nađimo se u centru', to je verovatno nađimo se kod Konja ili tako negde, ovde stvarno nema i baš mi je žao zbog toga.

Komšijska komunikacija ne postoji

Kao drugu stvar koja joj mnogo fali, Ivana je istakla osećaj zajednice koji postoji u Srbiji. Objasnila je da komšijska komunikacija ne postoji i da se retko ko komšijama i javlja.

- Mnogo puta se komšija u liftu ni ne javi, jer nemaju osećaj za to. A to mi dosta, dosta fali.

Niko ne sedi po kafićima

Treća stvar koja joj nedostaje je to što ne postoji koncept kafića.

- Ovde svi uzimaju kafu za usput, jednostavno nemaš kafića gde ti kao sedneš i konobar te usluži i ti možeš pet sati da sediš tamo piješ jednu te istu kafu. Ne, ovde možeš da uđeš u neki kafić, odeš do šanka i poručiš sebi kafu, platiš i onda sedneš. Ali opet, nije to to. I to mi stvarno dosta fali.

Iako sam primetila da svake godine kada dođem u Srbiju sam se toliko odvikla od tog kafenisanja po kafićima satima, da ja svaki put kad odem i nađem se s prijateljima, ja bukvalno eksiram svoje piće i popijem ga za pet minuta, da l je sok, kafa, čaša vina, nije ni bitno, jer sam se toloko odvikla da tako sedim i pijuckam.

Njen video je komentarisalo mnogo ljudi, a evo šta su joj najčešće govorili:

"Svega ima u Srbiji sem posla i para", "Nikada ne bih menjala Kanadu za bilo koju zemlju na Balkanu, poseta je ok, ali da se vratim nazad, nikad!", "U Srbiji čekamo kod lekara 3 sata kad je hitno, a u urgentnom sa težim pacijentima minimum 3 sata. Deo grada gde nema trotoar za šetnju. Uživaj!"

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

