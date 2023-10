KRENULA SA 1.000 DOLARA U DŽEPU, A SAD ŽIVI SVOJE SNOVE: "Radi o glavi" mnogim poznatim facama, a na pragu saradnje je sa NJOM!

Ivana Gabrić danas živi kanadski san te je teško poverovati da se 2012. tek spremala za Toronto sa jednim koferom i 1.000 dolara u džepu.

Danas, 11 godina kasnije, može se reći da je postala "kraljica ekstenzija". Dokaz je to da se strast prema poslu uvek isplati, samo treba vremena.

foto: Privatna arhiva

- Ako imaš rešenje za nečiji problem i nešto što niko drugi nema, uspeh je zagarantovan. Svi rade ekstenzije, ali niko kao ja. Mnogo žena ovde ima veliki problem s kosom i samopouzdanjem, a ja im pomažem - otkriva nam vlasnica salona za ekstenzije, sopstvene kolekcije kose i proizvoda za negu koje je nazvala prema svojoj naslednici - "Britney Hairland".

Tajna Ivaninog svetskog uspeha leži u "fine keratin" i "gel bond" tehnici nadogradnje kose koju u Severnoj Americi radi samo ona, zahvaljujući ekskluzivnom ugovoru s jednom nemačkom kompanijom.

foto: Privatna arhiva

- Fine keratin je tehnika nadogradnje keratinskom kapsulom od samo 0.3-0.5 g koja se savršeno stapa s kosom klijentkinja zbog pogođene gustine. Većina žena ima tanku kosu i koristi "tape in" ili keratinske ekstenzije od 1 g po kapsuli koje su jako vidljive, no to nije slučaj s mojom tehnikom. Gel bond je tehnika nadogradnje sa medicinskom tečnosti i tu nema nikakve težine osim težine kose koja se pri nadogradnji potpuno stapa s kosom klijentkinjr. Gel dolazi u 5 boja, hippalergijski je pa nema reakcija, a veličina kapsule je najmanja na svetu - samo 0,2 cm što je čini nevidljivom - objašnjava Ivana čiji su rad brzo prepoznale i holivudske zvezde.

foto: Privatna arhiva

Glumice Elvija Ejlin Lind i njena majka Barbara Ejlin Vuds nosile su njene nevidljive ekstenzije koje ne oštećuju kosu 2022. godine, na snimanju serije "Chucky", a Ivanu sada žele i u Los Anđelesu kako bi ženama ponudila ono što niko osim nje nije doveo u svet kose, a trenutno i ne može.

foto: Privatna arhiva

Upravo u Los Anđelesu je krajem godine čeka i televizijsko gostovanje.

- Nije mi cilj raditi s poznatima, već pokazati da i kao imigrant možeš uspeti u poslu, dokle god si drugačiji. Ipak, volela bih da radim kosu Britni Spirs jer mislim da njene ekstenzije zaslužuju bolje dane. Imamo neke zajedničke ljude, pa... Nikad se ne zna. (smeh). Na stolu me čekaju brojne poslovne ponude, ali želim da koračam polako kroz sve, jer sam i majka.

Ivana poslednjih meseci mnogo vremena provodi u Hrvatskoj, Srbiji i Nemačkoj gde proizvodi gel za novu tehnologiju nadogradnje kose.

Uprkos tome što je okružena ženama, priznaje da njen svet bez muškaraca ne bi bio isti.

foto: Privatna arhiva

- Moj bivši suprug Davor bio mi je najveća podrška kad sam u Torontu krenula od nule. Dao mi je poslednje pare koje je imao da pokrenem posao jer je video moju želju za uspehom. Ostali smo prijatelji i uspešno odgajamo dete na relaciji Kanada-SAD gde on ima novu porodicu. Tu je i moj poslovni partner Vladimir Gavrilović s kojim blisko sarađujem na gel metodi, ali i Toni Robins na čijim sam seminarima naučila kako nikad ne odustati - zaključuje Ivana koja je verovala da može, pa je u tome i uspela.

