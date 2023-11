"AMERIKANCI KADA DOĐU, BUDU OČARANI BOGATSTVOM SRBIJE" Istoričarka umetnosti o propadanju znamenitih dvoraca: Tužna činjenica!

Srbija krije mnoga blaga i raznoliku prirodu, to nam je pred očima, ali umemo li se starati o tome?

- Znate, kada dođu Evropljani ili Amerikanci, oni kažu "vau, kakvo blago vi imate", a mi ga ne vidimo, iako nam je ispred očiju - rekao je Goran Jovičić, turistički vodić Smederevo.

Ispred naših očiju propadaju mnoge stvari, a primer nove epizode "Kojekude po Srbiji" su dvorci, oni sremski, a u pustolovinu vas upušta autor i voditelj emisije, Vukašin Grozdanić.

- Fišerov salaš skoro skroz upropašten, a drugi dvorac Višnjevac je u boljem stanju jer su tu stalno boravili vlasnici. To su dve porodice, Kovačević i Bajić, oni su ostali vlasnici do dan danas - rekla je Branka Kulić, istoričarka umetnosti.

- Posao zaštitara je terenski, dosta se istražuje i jednostavno sam prepoznala da tu ima jako posla. Mora ta pravna zaštita da se završi da bi se donelo rešenje, a pre toga mora lepo da se istraži i snimi, te da se preporuči namena, odnosno nova namena, i tako jedan po jedan, tema se izdvojila kao poseban korpus, te je trajalo to desetak godina - rekla je istoričarka umetnosti, a onda je odgonetnula zbog čega nam znameniti dvorci propadaju:

- Pravo da vam kažem nisam došla do tog odgovora. To jeste činjenica koju sa tugom moram da priznam, dvorci propadaju i čini mi se da imaju manje šanse nego pre 20 godina, kada sam kretala u tu priču. Tada je bio veliki broj tih objekata, ali veliki broj njih nije bio pod zaštitom, pa je tako trebalo sprovesti pravnu zaštitu. Tako bi im osigurali status u okviru kulturnih dobara, jedno vreme je to bila tema. Prepustili smo se u istraživanja i razumeli da se nakon Drugog svetskog rata izvestan broj dvoraca prepoznat kao značajni objekti.

