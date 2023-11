KOŠTA 50 EVRA, A MOŽE DA SPASI ČITAVU KUĆU! Vukašin pronašao najhrabrije srpske dobrovoljce i prisustvovao NEZABORAVNOJ AKCIJI

Da li ste se ikada pitali kako je to biti vatrogasac? Maltene svaki dečak kada vidi ljude koji pomažu drugima, probudi mu se ta želja, a voditelj i autor emisije "Kojekude po Srbiji" Vukašin Grozdanić vas je uputio u jednu takvu avanturu.

U sledećem videu možete videti kako izgleba vežba vatrogasaca. S jedne strane je dobrovoljno vatrogasno društvo, a s druge devojka pod imenom Tamara, kojoj je pomoć neophodna.

Ovako izgleda igrano spašavanje:

01:33 DRAMA! OVAKO IZGLEDA TV PRENOS AKCIJE VATROGASACA! Kurir televizija učestvuje u spasavanju Tamare: Hrabrost ili ludost?

Jedan vatrogasac je za Kurir televiziju rekao da bi protivpožarni aparat, ali i neka mini obuka za isti, trebalo da ima svaka kuća:

- Svaka kuća, po meni, bi trebalo da ima protivpožarni aparat. To je stvar koja košta pedeset evra, a spasi vam celu kuću. Požar dok je u početnoj fazi, može da se ugasi sa tim aparatom, tako je šteta već svedena na minimum. Svaki građanin bi trebalo da prođe neku obuku, čisto da vidi kako funkcionište taj aparat, da oseti to. Jako korisno, ja imam dva ta aparata kod kuće za svaki slučaj.

Potom je Dušan Jovanović, komandir DVD Matica Zemun uputio na grešku koji ljudi instiktivno rade:

foto: Kurir televizija

- Ljudi smatraju da ako ostave otvorena vrata i prozore, da će se požar iole razdimiti, da će bolje moći da vide, ali to je greška. Ostavljanje otvorenih vrata i prozora će samo doprineti požaru jer tako dobija kiseonik, odnosno hranu.

Dalibor Vurčer, pripadnik DVD Petrovaradin, ispričao je kako je uopšte došlo do toga da se bavim ovim poslom:

- Jednom me je otac odveo na takmičanje vatrogasaca, to su bili majski susreti na kamionu, bio sam mali i to mi se tako dopalo. Video sam ih kako trče, razvlače creva, brzi su, jaki, snažni... Tada sam odlučio da probam da budem vatrogasac.

Najbolje možemo razumeti druge, ako se stavimo u njihove cipele, ovi ljudi zaslužuju svako poštovanje. Emisija "Kojekude" je zavirila u njihov svet, u kojem dominiraju sloga, hrabrost, a možda i pomalo ludost.

