80.000 OBOLELIH OD COVID-19 U SVETU OZDRAVILO! Najbitnije preživeti koronu, ali koje su posledice? Evo šta kažu lekari

Ove brojke bude nadu: više od 80.000 obolelih od plućne bolesti COVID-19 je ozdravilo jer je bolest kod njih imala samo blage simptome i/ili jer su dobili kvalitetnu medicinsku negu. Ipak, za sada ima relativno malo informacija o tome kako se osećaju nakon ozdravljenja.

Neki od njih, sa olakšanjem pričaju o tome kako su fizički, ali i psihički preživeli taj period: lečenje simptoma, mučnu neizvesnost, iscrpljujuću fazu izolacije. Oni se raduju što su nakon ozdravljenja stekli imunitet na virus SARS-CoV-2, piše “Deutsche Welle”.

Potpuno ozdravljenje?Lekari u

Tokom sledećih nekoliko meseci će se pokazati da li su kod pojedinih pacijenata koji su ozdravili ostale i neželjene posledice. U fokusu su najviše pluća. S obzirom na to da novi virus SARS-CoV-2 pre svega napada disajne puteve, zaražene osobe sa srednje jakim ili jakim simptomima pate od suvog kašlja, problema sa disanjem i/ili upale pluća.

Hongkongu su kod nekih pacijenata nakon ozdravljenja utvrdili smanjenu plućnu funkciju i trajno otežano disanje. Oni su, doduše, mogli da pregledaju samo relativno mali broj obolelih, ali već postoje prvi pokazatelji mogućih posledica.

“Kod pojedinih pacijenata bi plućna funkcija nakon ozdravljenja mogla da bude smanjena za oko 20 do 30 posto. Oni teško dišu kad malo brže hodaju“, kaže dr Oven Tsang Tak-Jin, medicinski direktor Centra za zarazne bolesti u bolnici “Princess Margaret Hospital” u Hong Kongu.

Pomoću kompjuterske tomografije kod pojedinih pacijenata je utvrđena zamućenost koja upućuje na oštećenje pluća. Spoznaje iz Hong Konga potvrđuju ranija istraživanja iz Vuhana. U jednoj studiji su naučnici univerzitetske bolnice “Zhongnam Hospital of Wuhan University” analizirali 140 snimaka pluća pacijenata obolelih od koronavirusa i kod svih su utvrdili zamućenost.

Sumnja u fibrozu pluća

Dalja istraživanja kod osoba koje su prebolele COVID-19 sada treba da pokažu da li su razvile fibrozu pluća, kod koje dolazi do upale plućnog vezivnog tkiva. To onda dovodi do umnožavanja plućnog vezivnog tkiva između plućnih mehurića i okolnih krvnih sudova.

Zbog toga kiseonik teže dolazi do krvnih sudova, pluća postaju kruta, disanje površinsko i ubrzano. Posledice su smetnje pri disanju, otežano disanje i suvi kašalj, kao smanjena fizička forma tako da teškoće prouzrokuju čak i jednostavne svakodnevne radnje.

lućna fibroza je neizlečiva, jer ostavlja trajne ožiljke na plućnom tkivu. Međutim, napredovanje ove bolesti je moguće usporiti i ponekad čak i zaustaviti ako se na vreme dijagnostifikuje.

Imunitet obolelih protiv virusa

Većina stručnjaka je uverena da su osobe koje su prležale zarazu koronavirusom nakon toga postale imune na tu bolest. Jer imuni sistem za vreme infekcije stvara baš ona antitela koja uništavaju uzročnika, piše “Deutsche Welle”.

To važi i za one koji su imali samo slabe ili čak nikakve simptome. Uprkos tome, njihov imuni sistem je reagovao na uzročnika bolesti i stvorio odgovarajuća antitela. Zato je vrlo moguće da kod njih neće doći do ponovne infekcije koronavirusom.

