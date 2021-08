AKO SU VAM TESNE CIPELE, OBRATITE SE LEKARU! Shvatite ozbiljno velike VRUĆINE, a smejte se što više da bi sačuvali SRCE!

Mogući znaci srčanog udara - bol, pritisak, stezanje ili pečenje u grudima; stalni bol u sredini grudnog koša piše dr Milijana Balević, specijalista interne medicine, kardiolog u Odeljenju za preoperativnu pripremu Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

VAŽNO JE DA ZNATE

Kad kod lekara Bez obzira na to koju vrstu bolova u grudima osećate, treba odmah da se javite lekaru: kod 20 odsto pacijenata dijagnostikuje se srčani udar ili je utvrđena epizoda nestabilne angine, znak upozorenja da uskoro može doći do infarkta.

Shvatite ozbiljno Velike vrućine su posebno opasne za pacijente koji su imali neku od srčanih operacija ili stentiranja krvnih sudova srca. Ova kategorija pacijenata bi trebala da redovno uzima antiagregacionu ili antikoagulantnu terapiju preporučenu od strane lekara.

Dokazano Smejanje može da izazove opuštanje zidova krvnih sudova, čime se povećava dotok krvi u telesne organe čak 45 minuta nakon epizode smeha.

I ovo treba da znate - Za 60 sec. srce ispumpa oko 5 l krvi - Za 24 h srce stvori energiju kojom bi mogao kamion da se vozi 32 km - Hrkanje može negativno da utiče na srce - Nedostatak sna prouzrokuje nepravilne otkucaje srca koji se nazivaju i preuranjene kontrakcije ventrikula (PVC), ekstrasistole - Rak srca je redak, ali drugi karcinomi, međutim, mogu da se prošire na srce, a hemioterapija može da ošteti njegovo tkivo - Veliko srce može može ukazivati na srčane bolesti ili visoki krvni pritisak, a to dovodi do zatajenja srca: slabosti, abnormalnog ritma i drugih problema. - Kada ste pod stresom, lagana muzika može da umiri srce. Slušanje muzike koja se ubrzava može povećati broj otkucaja, muzika sporog ritma smanjuje srčanu frekvencu - Sindrom slomljenog srca ima slične simptome kao srčani udar: infarkt je posledica srčanih bolesti, a sindrom slomljenog srca prouzrokovan je naletom hormona stresa - Srce pumpa krv do skoro svih 75 triliona ćelija u organizmu; samo rožnjače u oku ne dobijaju dotok krvi - Redovno vežbanje je važan faktor za zdravlje srca

Da li su vam tesne cipele? Ako ste zaključili da vam treba veći broj cipela, to može ukazivati na srčani problem. Zbog srca koje ne pumpa ispravno, telo će zadržavati vodu, a to uzrokuje oticanje u nogama i stopalima. Obratite se odmah kardiologu!

Bol mnogo toga govori Mogući znaci srčanog udara - bol, pritisak, stezanje ili pečenje u grudima; stalni bol u sredini grudnog koša; postepeni nastanak bola tokom nekoliko minuta; bol koji se proteže na levu ruku, leđa, vrat, vilicu; bol uz otežano disanje, iznenadnu mučninu, hladan znoj; bol u grudima i/ili pritisak posle fizičkog napora; bol u grudima i/ili pritisak posle doživljenog stresa.

Mogući znaci drugih oboljenja - iznenadni bol koji traje nekoliko sekundi; oštar bol u grudima izazvan disanjem ili kašljanjem; bol koji traje satima ili danima bez drugih simptoma; bol lokalizovan na malom mestu; jasan bol na jednoj ili na drugoj strani tela; bol koji se javlja pokretom tela; bol koji se javlja pritiskom na grudi.

I radari stižu u pomoć Ako uz pomoć radara može da se zabaleži prekoračenje brzine vozila, primena beskontaktne tehnologija sigurno je upotrebljiva i u medicini. Tim prof. Aleksandera Kelpina iz Hamburga prvi je u Evropi razvio sistem kojim bez direktnog kontakta i kontinuirano mogu da se analiziraju rad srca i disanje. Kod klasičnog EKG-a otkucaji srca se mere pomoću elektroda i kablova preko kojih je pacijent priključen na uređaje, kod radarske tehnike to se radi bez dodira i na udaljenosti, kroz odeću ili pokrivač, čak i kroz dušeke: krv koju pumpa srce teče u obliku pulsirajućeg talasa kroz krvne sudove, što na površini tela stvara vibracije.

Mala kutijica se postavlja ispod kreveta. Kada srce pumpa krv kroz vene, površina kože se nadima. Novi radar uspešno analizira minimalno podizanje kože: senzori su toliko precizni da tačno mere puls, srčano opterećenje i brzinu pulsnog talasa, na osnovu čega može da se otkrije otvrdnjavanje arterija, a time i rizik od srčanog ili moždanog udara. Ako srce ne kuca pravilno ili postoje aritmije, novi uređaj se oglašava alarmom.

