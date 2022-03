DNEVNA DREMKA MOŽE DA BUDE OGROMNA GREŠKA! Stručnjak otkriva: Odmor donosi TAČNO OVOLIKO SNA, sve preko toga daje kontraefekat

Sigurni smo da svi znate onaj osećaj iznemoglosti i slabosti, iako ste se upravo probudili posle dnevne dremke... Stručnjaci tvrde da su ovakve dremke često kontraproduktivne, odnosno daju rezultate samo ako se izvode pravilno!

Dakle, ukoliko ste isrcrpljeni i osećate da vam je neophodan san pre onog pravog, noćnog, važno je da naučite tehniku dobre dremke, ističe Kira Pritčard, stručnjak sa spavanje i vlasnica portala "Eachnight".

"Nikada ne spavajte duže od pola sata, osim ako nemate slobodno da odspavate ukupno 90 minuta. Ljudi spavaju u ciklusima, a postavljanje alarma tako da se probudite na pola tog ciklusa, učinićete da budete još pospaniji nego što ste bili pre dremke", objašnjava ona.

Normalan ciklus spavanja traje 90 minuta. Prolazimo kroz nekoliko njih noću, a budimo se na kratko između svakog. Ciklus počinje dremanjem, nakon čega sledi lagani san, pa dubok san i REM san (sanjanje). Zatim se polako budite.

"Dok dremke koje traju 30-60 minuta mogu da izgedaju primamljivo jer su kratke i može se upravljati njima, one vas zapravo dovode do treće i četvrte faze sna, koje su mnogo dublje. Kada se probudite, možda ćete iskusiti inerciju sna (prelaznu fazu između sna i budnosti) koja dovodi do osećaja pospanosti i umora. Ovo nije dobro u uslovima kada morate da ostanete fokusirani do kraja dana", kaže Kira i dodaje:

"Dremka od 90 minuta omoguća vam da završite jedan pun ciklus spavanja, a buđenje iz ovakvih dremki je generalno lako i nakon njih ste osveženi i budniji. Ako nemate vremena da odspavate punih 90 minuta, radije izaberite kratku, ali snažnu dremku od 10 do 20 minuta. Ona je odlična za povećanje vaše energije i smanjuju bilo kakav osećaj pospanosti".

Kira je istakla i da ipak postoje situacije kada treba izbegavati 90-minutni san:

"Ne bi trebalo da dremate u periodu od sedam sati pre planiranog odlaska na spavanje kako biste bili sigurni da to neće poremetiti vaš noćni san. Za većinu osoba to znači da posle 15 ili 16h časova ne treba da pribegavaju dremkama. Najbolje doba dana za dremku je obično šest do osam sati nakon buđenja".

Pritčard je dala još nekoliko saveta za idealnu popodnevnu dremku:

"Idealno bi bilo promaći mračnu i hladnu sobu u kojoj vas niko neće ometati. Međutim, ako niste kod kuće, a morate da odspavate, recimo u kancelariji ili automobilu, upotrebite masku za oči i čepove za uši kako biste blokirali svetlost i spoljašnju buku. Ne zaboravite da podesite alarm na tačno onoliko vremena koliko želite da odspavate, na primer 20 minuta. Ali imajte na umu da će vam možda biti potrebno 5 do 10 minuta da biste mogli da zaspite.Ako ne možete da utonete u brz san jer ste fokusirani na stvari koje treba da uradite nakon što odremate, pokušajte da se oslobodite stresa i opustite se vežbama disanja i opuštanjem mišća".

