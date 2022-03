NAPORNA GLAVOBOLJA, ARITMIJA I HLADNE RUKE UPUĆUJU NA VELIKI PROBLEM: Hitno proverite krvnu sliku jer možda imate OVU dijagnozu

Mnogi ljudi često primećuju aritmiju, glavobolju, hladne ekstremitete, opadanje kose i bol u grudima, ali ne znaju zašto se ovako osećaju.

Naravno, postoji mnogo potencijalnih razloga da se osećate ovako, ali kada se svi ovi simptomi pojave zajedno, bez nekog logičnog objašnjenja, trajanja ili inteziteta, poželjno je da odete da proverite svoju krvnu sliku. Ovi simptomi mogli bi da upute da patite od anemije.

Anemija je bolest koja podrazumeva da u vašoj krvi ima manje gvožđa nego što mu je potrebno, a može biti dugotrajna ili kratkotrajna u zavisnosti od njeog uzroka.

- Anemija nastaje najpre zbog gubitka eritrocita, hemoglobina, koja može biti prisutna u periodima menstrualnog ciklusa, ili pak ukoliko je akutna, ako se dogodi usled povreda, ili hiruških zahvata. Dalje, razlozi za anemiju su nedovoljna sinteza eritrocita i hemoglobina koja se javlja nedovoljnom proizvodnjom crvenik krvnih ćelija, usled nedostatka gvožđa, vitaimina B12, ili pak zbog manjka folne kiseline. Kao treći razlog, može se javiti zbog imunoloških i drugih razloga - kaže lekar opšte prakse dr Goran Popović.

Ako izuzmemo imunološki razlog za nastanak anemije, ona se uglavnom javlja zbog nepravilne ishrane, odnosno zbog lošeg odabira namirnica, te lstručnjaci apeluju da bi hrana trebalo da bude raznovrsna i hranljiva. Gvožđe je mineral iz grupe oligoelemenata i organizmu je potreban u veoma malim količinama, ali kako ga sami ne proizvodimo unosimo ga isključivo putem hrane i to oko 10 do 30 miligrama dnevno. Muškarci u imaju oko 3,8 grama gvožđa, a žene 2,3 grama, jer žene gube gvožđe mesečnim ciklusom, trudnoćom, stresom, kao i drugim faktorima koji utiču na deficit gvožđa. Kako ne bi došlo do pada neophodno je svakoga dana unositi namirnice koje u sebi sadrže ovaj mineral.

Namirnice koje u sebi sadrže gvožđe:

Meso:

Svinjska džigerica sadrži 17,9 mg Fe/100gr

Pileća džigerica 7, 4 mg Fe/ 100 gr

Piletina 1 mg Fe /100 gr, govedina - 2,6 mg Fe/ 100 gr

Riba – 3 mg Fe /100 grama

Povrće:

Cvekla sadrži 0, 8 mg Fe / 100

Grašak 1, 5 mg Fe / 100 gr

Krompir 0,8 mg Fe / 100 gr

Brokoli 0,7 mg Fe / 100 gr

Pasulj 4, 7 mg Fe / 100 gr

Boranija 1 mg Fe / 100 gr

Voće:

Limun sadrži 0,6 mg Fe, vitamin C 53 mg / 100 gr

Kivi 0,3mg Fe, vitamin C 92, 7 mg/ / 100 gr

Pomorandža 0,1 Fe, vitamin C 53,2 mg / 100 gr

Banana 0,3 mg Fe, vitamin C 8,7mg / 100 gr

Jabuka 0,1 Fe, vitamin C 4, 6 mg / 100 gr

Ananas 0,3 Fe, vitamin C 47, 8 / 100 gr.

Kopriva, recimo sadrži 1, 6 mg gvožđa na 100 grama i odličan je saveznik u borbi protiv anemije. Ukoliko svakoga dana konzumirate čaj od koprive sa medom kao dodatak (ima ga u svakoj apoteci ili prodavnici zdrave hrane) uspećete da unesete deo menirala koji je neophodan organizmu.

