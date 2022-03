ON JE DOBIO NAJVEĆE ŽIVOTNE BITKE! Zoran Mihajlović, glavni urednik informativnog programa KURIR TV: Sutra je novi DAN!

Novinar koga cela Srbija zna po tome što programu uživo nikada ne pravi lapsuse, oduvek se trudio da napravi balans između privatnog života i posla. Danas pogotovo, posle iznenadnog infarkta i preležane korone.

Upoznajte se s njegovim iskustvom i poslušajte savete našeg dragog kolege - prebrodivši najgore, danas je novi čovek!

- U avgustu prošle godine sam doživeo infarkt.. E sad, da li je bio blaži ili je samo reakcija bila munjevita... U roku od sat vremena sam se našao na operacionom stolu zahvaljujući supruzi ,koja je, srećom, bila pored mene. Sve je teklo brzo, što, nažalost, nije uvek slučaj. Posebno što je infarkt čudna stvar, potpuno neočekivana. Može da se dogodi bilo gde, i u snu. Bio mi je prvi dan godišnjeg odmora, lep dan, sedeli smo na terasi, pili kafu... U trenutku sam osetio nešto neopisivo. Tutnji kroz mene, kao brzi voz! Koči se leva strana, leva ruka, hvata me nesvestica, milion nekih čudesa osećam. Pitao sam se da li je to kraj, pogledao ženu, dete... Srećom, sve se završilo dobro!

Šta je bio pokretač infarkta? To verovatno zanima mnoge ljude. Po meni, to je koktel raznoraznih stvari kojih i jesmo i nismo svesni.

Ne vodimo dovoljno računa o redovnoj, zdravoj ishrani, pušimo, tu je i stres, koji ne možemo da izbegnemo, nedovoljno sna. Sve nas s vremenom lomi, a ima tu i nasleđa. Mi smo kao kamen koji se kotrlja, svašta kupi usput i u jednom trenutku se istanji, lomi. Mislim da se slično dešava s našim telom - i srce tako funkcioniše.

Danas sam promenio loše navike, ostala je još jedna sa kojom se borim, ali mislim da ću uspeti i sa njom da izađem na kraj. Zdravije se hranim, izbegavam testa, peciva, brzu hranu...

Trudim se i da se ne nerviram, mislim da uspevam. Uvek kažem sebi: "Sutra je novi dan!" Znate zbog čega? Da sam tada otišao sa ovog sveta, to što me je nerviralo više ne bi bilo važno. Mene ne bi bilo. Pokušajte i vi tako, krenite napred, ne nervirajte se. Samo sebe priupitajte da li ćete se stvarno sećati razloga za trenutno nerviranje za nedelju dana. To svakodnevno ponavljajte, naučite, kako kažu mladi. da hendlujete u hodu.

Kad sam završio oporavak od infarkta i vratio se na posao, u roku od nedelju dana sam dobio koronu. Vakcinisan sam, tako da je sve bilo okej. Blagi simptomi su trajali samo jedan dan. Uz promenu životnih navika, hendlovanje u hodu, zato dodajem i ovaj savet: obavezno se vakcinišite!

