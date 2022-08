Laserska hirurgija prostate garantuje preciznost, beskrvnost i komfor

Muškarci stariji od 50 godina često se pitaju kada je pravo vreme da provere stanje svoje prostate. Ukoliko ovi simptomi predstavljaju sastavni deo vaše svakodnevice, zakažite urološki pregled:

Sve češća potreba za mokrenjem, ponekad i sa odloženim početkom mokrenja.

Učestalo mokrenje noću.

Otežan početak mokrenja, posebno nakon buđenja.

Slab mlaz.

Nemogućnost da se bešika u potpunosti isprazni.

Kapanje urina nakon završetka mokrenja.

Nemogućnost zadržavanja urina.

Krv u mokraći.

Šta se dešava s uvećanom prostatom ako se ne leči? Prvo se poremeti normalno mokrenje. Nakon čega preostali urin počinje da se nagomilava, što dalje stvara rizik od akutnog zadržavanja urina. Ukoliko dođe do nemogućnosti mokrenja, pristupa se postavljanju katetera. A može i da ne dođe do toga! Godišnji pregled prostate u kombinaciji s pravilnim lečenjem put je do mirnog i spokojnog života muškarca. Kada se iscrpe mogućnosti medikamentoznog lečenja i nalaže se operacija, laserska hirurgija predstavlja najbolju moguću metodu.

Od sada i u Srbiji aparat najviše klase – laser Tulijum 200 vati. Na raspolaganju specijalistima iz Laser Meda Beograd. Odlikuje ga vodeća snaga i preciznost pri prodiranju u tkivo prostate – samo 0,2 mm. To podrazumeva: izuzetnu sposobnost pri uklanjanju bilo kog obima žlezde, uključujući i one izuzetno velike, bez rizika od oštećenja okolnih tkiva. Nakon jednokratne operacije Tulijum laserom mlaz urina postaje snažan, neisprekidan i bistar, a muškaci koji su živeli s kateterom oslobađaju ga se zauvek.

U LASER MEDu Beograd PO CENI KONSULTACIJE vrši se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE. Pregled obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA. LASER MED Beograd je deo LAZER MEDa, koji nudi pacijentima lasersku hirurgiju prostate u 3 filijale u Bugarskoj, a operacijski tim poseduje preko 11 godina radnog iskustva.

tel. 011 7 357 357

mob. 069 5 357 357

www.lasermed.rs

