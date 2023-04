"ČAK 80 ODSTO SUPLEMENATA NE POMAŽE ILI ŠTETI!" Stručnjaci o crnom tržištu lekova: Plaćaju studije da dokažu efekat materija

U falsifikovanim lekovima na crnom tržištu u Srbiji mogu se naći i otrovi za pacove, ostaci cementa, pesticidi i drugi kontaminirani sastojci.

Društvene mreže i sajtovi napravili su veliku pometnju, te građani iz neznanja kupuju nelegalne lekove i suplemente.

Dodaci ishrani koji nisu registrovani u bazi podataka Ministarstva zdravlja prodaju se na čak 92 stranice Fejsbuka, Instagrama i mnogim drugim internet portalima.

foto: Shutterstock

Oni su objavili 6.700 oglasa za proizvode koji potencijalno predstavljaju opasnost po stanovništvo, a koje su nudili na onlajn tržištu. Brojke pokazuju da je, sa druge strane, u apotekama u Srbiji tokom 2022. prodato 47 miliona pakovanja dijetetskih suplementata, što je rast od 33 odsto u odnosu na 2019. godinu.

A šta znače svi ovi podaci, rekli su gosti jutarnjeg programa Mladen Nikolić, hemičar iz Nacionalne asocijacije konopljara Srbije i Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu i profesor fizičke hemije.

Nikolić je rekao da su 80% legalnih suplemenata zapravo obmana:

- Ovde se ne radi o falsifikovanim lekovima, iako i njih ima, dijetetski suplementi nisu lekovi. Oni su nešto što bi trebalo da poboljša opšte stanje organizma, a nisu za neku određenu bolest. Čak i 80% legalnih suplemenata može da se podeli na one koji ne pomažu ništa i oni koji štete. Tek 20% imaju neku vrednost. Primera radi, vitamin c su ljudi uzimali po 5 grama, rečeno je kako to povoljno utiče. Na kraju je to samo stvaralo pesak u bubregu, oštećivalo mnoge organe. Svi znamo da je limunada najzdravija da se popije, zašto onda kupovati vitamin u drugom obliku? Ne postoji organski vitamin c.

Stanišić se nadovezala i rekla da farmaceutska industrija zarađuje paprene cifre na suplementima:

- Prvo bih rekla da su interesi veliki za suplemente. Farmaceutska industrija mnogo zarađuje od njih. Njima je u interesu da plaćaju neke studije koje će pokazati da raznorazne materije imaju efekta. Suplementi koji su najviše za brigu su oni za mršavljenje, bodibilding, potenciju... Ovi suplementi imaju nepovoljan uticaj na kardiovaskularni sistem.

