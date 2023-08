MAJKA ODVELA ĆERKU U BOLNICU, ALI SU JE VRATILI KUĆI! Zbog greške lekara devojčica ostala bez RUKU! Jedan simptom nisu primetili!

Tinejdžerka Tili Loki (17) u Velikoj Britaniji poznata je zbog bioničkih ruku jer je preživela dvostruku amputaciju.

‘Hero Arms‘, koje je razvio Open Bionics, omogućili su joj da stekne nezavisnost i radi gotovo sve što ljudi s rukama mogu.

U nedavnom videu Tili je podelila priču o tome kako je kao beba izgubila obe ruke i upozorila druge na svoje simptome.

Rekla je:

- Kao prvo, da li sam rođena ovakva? Ne, nisam, rođena sam sa sva četiri uda i razbolela sam se kad sam imala 15 meseci.

Prvo su to bili samo simptomi slični prehladi i gripu, ali mama me ipak odvela na pregled i tamo mi je dijagnostikovana infekcija uva, dali su mi tablete i poslali me kući".

Nastavila je:

- Moja je mama sumnjala da nije samo infekcija uva, ali verujete stručnjacima jer su stručnjaci. Upravo zahvaljujući njoj, njenoj intuiciji i majčinskom instinktu sam danas živa.

Tilina majka znala je da je njeno stanje mnogo teže od infekcije uva. Pronašli su joj na koži septikemijski osip.

Ljudi sa sepsom često razviju hemoragični osip, koji postupno postaje veći i počinje da izgleda kao sveža modrica ako se ne leči.

Rekla je da je najbolji način da se to opiše poput krvi ispod kože koju vidite kod ljudi kad ostare, dobiju tačkice ispod kože poput modrica.

"Baka je pozvala moju mamu da to proveri i pogleda i srećom moja je mama to odmah primetila, znala je tačno šta je to i odmah me odvezla u bolnicu i pozvala Hitnu pomoć. Kad vidite taj osip, počinje trka s vremenom da sačuvate zdravlje i život".

"Ukratko, kad sam stigla u bolnicu, to je bio najgori slučaj koji su ikada videli, mojoj porodici je rečeno da imam jako male šanse da preživim i odmah su me operisali".

Tili je dijagnostikovana teška meningokokna sepsa - bakterije su ulazile u krvotok i razmnožavale se.

Tili je objasnila da joj je sepsa zahvatila udove i celo telo.

"Posle nedelju dana na intenzivnoj nezi, tri nedelje oporavka, sekundarne infekcije i deset transfuzija koje sam uspela da izdržim, i danas sam ovde".

Kad je Tili bila u bolnici, majka joj je obećala da će jednog dana opet imati ruke - san koji se ostvario kada je dobila svoje ‘Hero Arms‘.

U intervjuu na web stranici Open Bionics, rekla je: ‘Svaki dan otkrivam nove stvari koje mogu da radim sa svojim Hero Arms‘.‘

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

