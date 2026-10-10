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Nakon što se poberu poslednji plodovi paradajza i krastavaca, većina ljudi samo zatvori plastenik i zaboravi na njega sve do aprila.

Međutim, u proleće ih dočeka neprijatno iznenađenje — tvrda, suva zemlja i skorupa koju je izuzetno teško prekopati. Umesto teškog fizičkog rada i razbijanja busenja, postoji jednostavna jesenja metoda koja traje manje od sat vremena.

Zašto zemlja u plasteniku preko zime postane tvrda kao kamen? Glavni razlog leži u tome što u zatvorenom plasteniku nema snega koji na otvorenim lejama prirodno štiti površinski sloj od isušivanja i naglih temperaturnih promena. Kada zemlja ostane ogoljena, ona se tokom zime postepeno sabija i stvrdnjava.

Prvi korak: Čišćenje i umereno zalivanje

Pre bilo kakvog prekrivanja, iz plastenika je neophodno ukloniti sve biljne ostatke i korenje.

Zdrave ostatke biljaka možete odložiti u kompost, ali sve biljke i korenje sa znakovima bolesti obavezno iznesite van plastenika. Zemlja pre prekrivanja ne sme da bude potpuno suva — ako se rasipa kao prašina, umereno je zalijte (pazeći da ne napravite blato).

Rad u plasteniku Foto: Shutterstock

Pre nanošenja zaštitnog sloja, dovoljno je samo lagano preći po površini vilama ili ručnim rijačem kako bi se razbila tvrda skorupa, bez dubokog prevrtanja zemljišta.

Glavni trik: Sloj zrelog komposta od 5 do 7 centimetara

Glavna tajna uspeha jeste da se pre stabilnih mrazeva po lejama ravnomerno rasporedi sloj zrelog, dobro pregorelog komposta debljine od 5 do 7 centimetara. Ovaj organski sloj deluje kao zaštitna "šuba" koja sprečava isparavanje vlage i čuva stabilnost gornjeg sloja zemljišta. Tokom zime organska materija se postupno sleže i obogaćuje zemljište hranljivim materijama.

Nikada nemojte koristiti svež stajnjak umesto komposta!

Svež stajnjak se ponaša potpuno drugačije, može sadržati seme korova i zahteva poseban način primene. Takođe, nemojte praviti predebeo sloj — nekoliko centimetara zrelog komposta je sasvim dovoljno.

Kada prođe zima i dođe vreme za sadnju, dovoljno je samo skloniti ostatke sloja i lagano rastresti površinu. Ako se kompost tokom zime pomešao sa zemljom, duboko prekopavanje uopšte neće biti potrebno.

Čitav posao u jesen oduzima manje od sat vremena, a u proleće vam štedi vreme, energiju i čuva leđa!

(Kurir.rs/Žena)

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