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Zimski beli luk do proleća ima dovoljno vremena da razvije snažan korenov sistem, pa čim se zemlja zagreje, kreće u intenzivan rast. Rezultat su krupne i ujednačene glavice koje se beru početkom leta.

Ipak, upravo kod jesenje sadnje mnogi baštovani ponavljaju iste greške – sade prerano ili prekasno, biraju neodgovarajuće čenove, zanemaruju zemljište ili ih postave na pogrešnu dubinu.

Uz nekoliko jednostavnih pravila, ove greške lako mogu da se izbegnu.

1. Ne određujte datum sadnje napamet

Najvažnije pravilo jeste da se beli luk ne sadi prema kalendaru, već prema vremenskim uslovima.

Idealno je da se posadi oko 30 do 40 dana pre pojave trajnih mrazeva, kada se temperatura zemljišta na dubini od nekoliko centimetara spusti na približno 10 do 12 stepeni.

U našim krajevima to najčešće znači period od kraja septembra do sredine oktobra, ali tačan termin zavisi od godine i vremenskih prilika. Ako se posadi prerano, čenovi mogu da krenu sa nicanjem dok je vreme još toplo. Mladi izdanci tada mogu biti osetljiviji na kasnije mrazeve.

Ako se, pak, čeka predugo, koren nema dovoljno vremena da se razvije pre nego što se zemlja ohladi. Beli luk će tada na proleće sporije krenuti i može formirati manje glavice. Zato je vremenska prognoza mnogo bolji vodič od fiksnog datuma.

2. Izaberite kvalitetan sadni materijal

Za sadnju birajte krupne, zdrave i potpuno čitave čenove. Sitni i oštećeni čenovi uglavnom daju slabije biljke i manje glavice.

Glavicu razdvojite na čenove neposredno pre sadnje, a ljusku nemojte skidati. Ona štiti čen od oštećenja i predstavlja dodatnu zaštitu od vlage i truljenja.

Važno je i poreklo belog luka. Nije svaki beli luk iz prodavnice namenjen sadnji, a sorte koje nisu prilagođene lokalnoj klimi mogu lošije podneti zimu.

Najsigurniji izbor je kvalitetan sadni materijal iz rasadnika ili specijalizovane prodavnice, odnosno proveren beli luk iz sopstvene bašte koji je prethodne sezone dao zdrave i krupne glavice.

Ako niste sigurni da li imate jesenju ili prolećnu sortu, nemojte rizikovati sa zimskom sadnjom.

3. Ne sadite beli luk u sveže prekopanu zemlju

Gredicu je najbolje pripremiti nedelju do dve pre sadnje. Zemljište treba dobro prekopati i ostaviti da se slegne.

Ako se čenovi posade odmah nakon dubokog kopanja, zemlja će se kasnije slegnuti i povući ih dublje. Zbog toga u proleće mogu kasnije i neujednačeno da niču.

Beli luk najbolje uspeva na rastresitom i dobro dreniranom zemljištu, koje ne zadržava višak vode.

Obratite pažnju i na prethodnu kulturu. Nije dobro saditi beli luk na mestu gde su prethodno rasli beli luk ili crni luk, a treba izbegavati i parcele na kojima je bio krompir.

Mnogo bolji prethodnici su mahunarke, krastavci, kupusnjače, bundeve i biljke koje su korišćene kao zeleno đubrivo.

Beli luk Foto: Shutterstock

4. Nemojte pogrešiti sa dubinom i položajem čena

Kod sadnje je važno da ravna strana čena, na kojoj se razvija koren, bude okrenuta nadole, a špicasti deo nagore.

Ako se čen postavi naopako ili ukoso, mladi izdanak će morati da menja pravac rasta, što može oslabiti biljku i dovesti do neujednačenog nicanja.

Uobičajena dubina sadnje je oko 5 do 7 centimetara, mereno od vrha čena do površine zemlje. Na lakšim zemljištima može se saditi nešto dublje, dok na teškim i glinovitim zemljištima nije dobro preterivati sa dubinom.

Čenove rasporedite tako da između njih bude oko 10 do 15 centimetara, dok razmak između redova treba da bude približno 20 do 25 centimetara.

Najvažnije je da ih ne gurate silom u tvrdu zemlju. Napravite odgovarajuće rupe ili brazde, pažljivo položite čenove i prekrijte ih rastresitom zemljom.

Beli luk Foto: Shutterstock

5. Ne zaboravite na zaštitu tokom zime

Malč nije obavezan u svakoj bašti, ali može biti veoma koristan, naročito tokom hladnih zima sa malo snega.

Sloj slame, suvog lišća, sena ili drugog prozračnog materijala pomaže da se ublaže temperaturne oscilacije i zaštiti zemljište od naglog smrzavanja i odmrzavanja.

Preko malča se po potrebi može postaviti i agrotekstil ili grančice četinara, koji će pomoći da zaštitni sloj ostane na mestu i da ga vetar ne raznese.

Šta ako beli luk nikne još na jesen?

Pojava mladih izdanaka pre zime ne znači automatski da je zasad propao.

Ako su izdanci mali, biljke najčešće mogu da prezime bez većih problema. Ukoliko su izrasli više, dodatni sloj malča može pomoći da se zaštite od hladnoće.

Čak i ako vrhovi mladih listova stradaju od mraza, to ne mora značiti da je cela biljka uništena. Beli luk u proleće često nastavlja da raste iz podzemnog dela.

Beli luk Foto: Mike Clegg / Alamy / Profimedia

Najvažnije pravilo za dobar rod

Kod jesenje sadnje belog luka nema potrebe da se slepo držite jednog datuma. Mnogo je važnije pratiti vremenske uslove, temperaturu zemljišta i prognozu za naredne nedelje.

Pravilan termin, kvalitetni čenovi, dobro pripremljena i drenirana zemlja, odgovarajuća dubina i razmak mogu napraviti veliku razliku kada dođe vreme za berbu.

Ako ove jeseni izbegnete pet najčešćih grešaka, beli luk će imati dovoljno vremena da razvije snažan koren pre zime i da na proleće krene punom snagom – što je najbolja osnova za krupne, zdrave glavice.

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