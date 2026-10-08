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Jestivo ulje nema neograničen rok trajanja. Iako ga mnogi drže pri ruci pored šporeta, s vremenom mu se sastav menja i može postati užeglo, što jelima daje neprijatan ukus i miris. Problem je u tome što se užeglost ne primeti uvek lako. Donosimo savete kako da proverite da li je ulje ispravno, zavisi li njegova trajnost od vrste ulja i kako ga najbolje čuvati da bi što duže ostalo sveže.

Koji je rok trajanja jestivog ulja Foto: Shutterstock

Da li ulje zaista može da se pokvari?

Ulje se ne kvari na isti način kao mleko ili sveže meso, ali mu kvalitet s vremenom opada i može postati užeglo. Reč je o procesu oksidacije koji se dešava kada su masnoće u ulju izložene kiseoniku, svetlosti, toploti ili vlazi. Kako ulje oksidira, propadaju jedinjenja koja mu daju ukus, pa ono poprima čudan miris i ukus. Neka ulja su osetljivija na ovaj proces od drugih. Minimalno prerađena ulja, prirodno bogata osetljivim jedinjenjima, kvare se brže od onih koja su visoko rafinisana.

Svežinu ulja najlakše je proveriti pomoću čula. Užeglo ulje može postati mutno i gušće, a ponekad se na dnu flaše pojavi talog. Miris mu je često buđav, podseća na metal ili je jednostavno težak i neprijatan. Ako vam se miris čini u redu, probajte kap ili dve. Ulje koje se pokvarilo može imati gorak, ustajao ili kiselkast ukus. Ako niste sigurni da li je ispravno, nemojte ga koristiti jer i mala količina može da uništi celo jelo.

Koji je rok trajanja jestivom ulju Foto: Gleb Usovich/Shutterstock

Utiče li vrsta ulja na trajnost?

Neke vrste ulja su prirodno stabilnije i otpornije na oksidaciju. Duže traju rafinisana ulja poput ulja avokada, repice, kikirikija, običnog biljnog ulja i rafinisanog maslinovog ulja. S druge strane, manje rafinisana ulja koja sadrže više prirodnih jedinjenja obično su nestabilnija.

U tu grupu spadaju orahovo ulje i druga nerafinisana ulja od koštunjavog voća, kao i laneno i susamovo ulje. Ona imaju odličan ukus, ali zahtevaju pažljivije skladištenje. Osetljivije vrste ulja preporučuje se držati u frižideru, što usporava oksidaciju i produžava im trajnost. Iako se na niskim temperaturama mogu zamutiti ili delimično stvrdnuti, to nije znak kvarenja.

Koji je rok trajanja jestivom ulju Foto: Shutterstock

Kako pravilno čuvati ulje?

Pravilno skladištenje može značajno da produži svežinu ulja. Čuvajte ga na hladnom i tamnom mestu, dalje od izvora toplote kao što su šporet ili rerna. Flaša uvek mora biti čvrsto zatvorena kako bi se sprečio kontakt sa vazduhom. Ako ulje presipate iz originalne ambalaže, koristite flaše od tamnog stakla. Takođe, nemojte sipati novo ulje u staru flašu pre nego što je temeljno operete i osušite.

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