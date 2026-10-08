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Pečene paprike su simbol jeseni i mnogima jedan od omiljenih ukusa u hladnijem delu godine, a deo paprika često prilikom pripreme ajvara i peglane paprike odvojimo da ih zamrznemo cele.

Iako to deluje kao najjednostavnija zimnica, postoji jedan korak koji ne bi trebalo preskočiti da bi paprike i nakon odmrzavanja ostale ukusne i što boljeg kvaliteta.

Iskusne domaćice znaju da pečene paprike moraju potpuno da se ohlade pre nego što ih spakujete u kese za zamrzivač.

Možda deluje logično da se još tople paprike što pre sklone na hladno da sve što pre bude gotovo, ali upravo to može da napravi problem. Naime, kad se topla hrana zatvori u kesu i stavi u zamrzivač, para koja se oslobađa nema gde da ode. Ona se pretvara u kapljice vode, odnosno kondenzuje se unutar pakovanja, a zatim se zamrzava.

Na taj način se dobijaju dodatni kristali leda oko paprika, a tokom odmrzavanja se taj se topi i paprika može previše da omekša i bude vodenastija i manje prijatne teksture. Višak vlage, takođe, znači da se povećava i količina leda u kesi, pa paprike mogu da se slepe u jednu veliku zamrznutu masu.

Pečene crvene paprike nisu samo ukusna zimnica, već su i vredan izvor vitamina C, beta-karotena i antioksidanasa koji doprinose zaštiti organizma Foto: Shutterstock

Uvek prvo ostavite pečene paprike da se ohlade

- Nakon pečenja paprike stavite u poklopljenu posudu ili zatvorenu kesu i ostavite ih oko 10 minuta. Para će im omekšati kožicu, pa ćete ih kasnije mnogo lakše oljuštiti.

- Kada ih očistite, nemojte ih odmah pakovati. Prebacite ih u cediljku kako bi se dobro ocedile od soka i ostavite ih da se potpuno ohlade na sobnoj temperaturi. Tek kada više nisu tople, spremne su za zamrzavanje!

Ovaj korak je posebno važan zato što istovremeno rešavate dva problema: uklanjate višak tečnosti i sprečavate stvaranje dodatne kondenzacije u zatvorenoj kesi.

Imajte u vidu i da je važno da paprike ne perete nakon pečenja. Tako biste, naime, isprali deo njihovog intenzivnog mirisa i ukusa, a dovoljno je da im skinete kožicu, uklonite peteljke i semenke i pustite da se prirodno ocede.

Kako ih spakovati da ne zauzmu pola zamrzivača?

Kada se potpuno ohlade i ocede, rasporedite paprike u manje porcije. Umesto jedne velike kese, koristite više manjih i paprike složite u tanak, ravan sloj.

Obavezno istisnite što više vazduha iz kese i spljoštite je pre zatvaranja jer će tako kese lakše da se slažu jedna preko druge, odnosno zauzimaće manje prostora.

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