Na ovih pet mesta nipošto ne čuvajte zimnicu: Tu se brže kvari čak iako ste sve pripremili po receptu
- Zimnicu ne treba držati pored radijatora, šporeta, bojlera ni iznad rerne, jer toplota ubrzava kvarenje i menja ukus i teksturu.
- Direktna sunčeva svetlost, kao i vlažni i neprovetreni podrumi, narušavaju kvalitet, podstiču buđ i mogu oštetiti poklopce i hermetičnost.
- Ni terasa ni balkon nisu dobar izbor, jer su tegle izložene pregrevanju leti i smrzavanju zimi.
Pripremili ste ajvar, turšiju, pečene paprike ili omiljene džemove, sproveli temeljnu sterilizaciju staklenki i čvrsto ih zatvorili - ipak, time proces konzervacije nije u potpunosti završen. Mesto i uslovi u kojima skladištite hranu jednako su presudni kao i sama priprema.
Neodgovarajući nivo vlage, variranje temperature ili direktno svetlo mogu znatno narušiti kvalitet hrane i drastično joj skratiti vek trajanja. Kako biste izbegli kvarenje i produžili trajnost svojih specijaliteta, obratite pažnju na mesta koje bi po svaku cenu trebalo zaobilaziti.
Blizina grejnih tela i peći
Izloženost toploti predstavlja najveću pretnju za konzervisane namirnice i zimnicu. Iz tog razloga, tegle nikada ne bi trebalo držati pored radijatora, šporeta, bojlera niti u blizini bilo kakvih izvora toplote. Povišena temperatura ubrzava hemijske procese u hrani, kvari njen originalni ukus i teksturu, a kod namirnica koje nisu idealno pasterizovane povećava rizik od brzog stvaranja bakterija. Zimnicu je najbolje odložiti u prostor sa stabilnom i nižom temperaturom.
Direktna sunčeva svetlost
Iako tegle sa šarenim povrćem deluju dekorativno na otvorenim policama, sunčevi zraci izuzetno loše utiču na sadržaj u njima.
Kombinacija svetlosti i toplote postepeno uništava prirodnu boju, aromu i nutritivna svojstva voća i povrća. Zbog toga je tamno mesto uvek najbolji izbor za skladištenje.
Vlažne i neprovetrene podrumske prostorije
Iako važi za tradicionalno mesto za odlaganje zimnice, podrum je adekvatan izbor samo ukoliko je prostorno suv i ima dobru ventilaciju. Prekomerna vlaga i oscilacije u temperaturi stvaraju ozbiljne poteškoće. Prisustvo vlage pogoduje razvoju buđi na spoljnim delovima staklenki, provocira rđanje metalnih poklopaca i može narušiti hermetičnost pakovanja. Pre prenošenja tegli, neophodno je proveriti nivo vlage u prostoriji.
Terasa ili balkon
Odvajanje prostora na balkonu često deluje kao praktično rešenje za stanove manje kvadrature, ali je zimnica na tom mestu izložena nepovoljnim vremenskim uticajima. Tokom toplijih dana staklo se ubrzano zagreva na suncu, dok tokom zimskih meseci preti opasnost od smrzavanja i pucanja tegli usled mraza.
Kuhinjski elementi pozicionirani iznad šporeta
Korišćenje visećih ormarića u kuhinji jeste prikladno kada nemate ostavu, ali prostor neposredno iznad grejnih ploča i rerne akumulira veliku količinu toplote i vodene pare. U tim delovima kuhinje temperatura konstantno varira. Ukoliko tegle morate držati u kuhinji, odaberite donje, tamnije i hladnije police koje se nalaze dalje od aparata koji emituju toplotu.
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