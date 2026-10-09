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Mesta na kojima ne smete čuvati zimnicu

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Pripremili ste ajvar, turšiju, pečene paprike ili omiljene džemove, sproveli temeljnu sterilizaciju staklenki i čvrsto ih zatvorili - ipak, time proces konzervacije nije u potpunosti završen. Mesto i uslovi u kojima skladištite hranu jednako su presudni kao i sama priprema.

Mesta na kojima ne smete čuvati zimnicu Foto: ttatty / Alamy / Profimedia

Neodgovarajući nivo vlage, variranje temperature ili direktno svetlo mogu znatno narušiti kvalitet hrane i drastično joj skratiti vek trajanja. Kako biste izbegli kvarenje i produžili trajnost svojih specijaliteta, obratite pažnju na mesta koje bi po svaku cenu trebalo zaobilaziti.

Blizina grejnih tela i peći

Izloženost toploti predstavlja najveću pretnju za konzervisane namirnice i zimnicu. Iz tog razloga, tegle nikada ne bi trebalo držati pored radijatora, šporeta, bojlera niti u blizini bilo kakvih izvora toplote. Povišena temperatura ubrzava hemijske procese u hrani, kvari njen originalni ukus i teksturu, a kod namirnica koje nisu idealno pasterizovane povećava rizik od brzog stvaranja bakterija. Zimnicu je najbolje odložiti u prostor sa stabilnom i nižom temperaturom.

Direktna sunčeva svetlost

Iako tegle sa šarenim povrćem deluju dekorativno na otvorenim policama, sunčevi zraci izuzetno loše utiču na sadržaj u njima.

Mesta na kojima ne smete čuvati zimnicu Foto: Leon Werdinger / Alamy / Profimedia

Kombinacija svetlosti i toplote postepeno uništava prirodnu boju, aromu i nutritivna svojstva voća i povrća. Zbog toga je tamno mesto uvek najbolji izbor za skladištenje.

Vlažne i neprovetrene podrumske prostorije

Iako važi za tradicionalno mesto za odlaganje zimnice, podrum je adekvatan izbor samo ukoliko je prostorno suv i ima dobru ventilaciju. Prekomerna vlaga i oscilacije u temperaturi stvaraju ozbiljne poteškoće. Prisustvo vlage pogoduje razvoju buđi na spoljnim delovima staklenki, provocira rđanje metalnih poklopaca i može narušiti hermetičnost pakovanja. Pre prenošenja tegli, neophodno je proveriti nivo vlage u prostoriji.

Terasa ili balkon

Odvajanje prostora na balkonu često deluje kao praktično rešenje za stanove manje kvadrature, ali je zimnica na tom mestu izložena nepovoljnim vremenskim uticajima. Tokom toplijih dana staklo se ubrzano zagreva na suncu, dok tokom zimskih meseci preti opasnost od smrzavanja i pucanja tegli usled mraza.

Mesta na kojima ne smete čuvati zimnicu Foto: Olga Volodina / Alamy / Profimedia

Kuhinjski elementi pozicionirani iznad šporeta

Korišćenje visećih ormarića u kuhinji jeste prikladno kada nemate ostavu, ali prostor neposredno iznad grejnih ploča i rerne akumulira veliku količinu toplote i vodene pare. U tim delovima kuhinje temperatura konstantno varira. Ukoliko tegle morate držati u kuhinji, odaberite donje, tamnije i hladnije police koje se nalaze dalje od aparata koji emituju toplotu.

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