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Amerikanka Dajana Armstrong ušla je u Ginisovu knjigu rekorda zahvaljujući noktima čija ukupna dužina premašuje 13 metara. Njihovo uređivanje zahteva sate rada, mnogo laka i pomoć porodice. Nokte, međutim, nije pustila da rastu kako bi oborila rekord. Prestala je da ih skraćuje 1997. godine, posle smrti šesnaestogodišnje ćerke Latiše, koja joj je redovno uređivala nokte.

Najduži nokti na obe ruke ikada zabeleženi kod žene

Dajana Armstrong pokazuje najduže ženske nokte na obe ruke, ukupne izmerene dužine veće od 13 metara Foto: youtube/Guinness World Records Kids

Dajanini nokti zvanično su izmereni 13. marta 2022. godine u Mineapolisu. Ukupna dužina svih deset iznosila je 1.306,58 centimetara, odnosno nešto više od 13 metara. Reč je o zbiru dužina noktiju na obe ruke, a ne o dužini jednog nokta.

Najduži je bio nokat na desnom palcu, koji je imao 138,94 centimetra. Čak je i najkraći, na malom prstu leve ruke, premašivao metar - izmereno je 109,2 centimetra. Prethodna rekorderka u kategoriji najdužih ženskih noktiju na obe ruke ikada zabeleženih bila je Li Redmond, čiji su nokti zajedno dostigli 865 centimetara.

Za jedan nokat potroše više od bočice laka

Dajana Armstrong pokazuje najduže ženske nokte na obe ruke, ukupne izmerene dužine veće od 13 metara Foto: youtube/Guinness World Records Kids

Dok se uobičajeni manikir završi za relativno kratko vreme, kod Dajane je uređivanje noktiju posao koji može da traje danima. Za lakiranje samo jednog potrebno je između četiri i pet sati, a potroši se više od jedne bočice laka.

U tome joj pomažu unuci. Na Ginisovoj stranici posvećenoj njenoj priči navodi se da za svih deset noktiju može da bude potrebno više od 20 bočica laka.

Za turpijanje se koristi i električni alat, dok joj unuci ponekad nanose lak sunđerom umesto četkicom. Zbog vremena i truda koje ovaj posao zahteva, kompletno uređivanje ne obavlja često. Prema Ginisovom tekstu iz 2024. godine, ono može da traje do četiri dana, a između takvih manikira prolaze i godine.

Pogledajte u galeriji kako funkcioniše sa ovolikim noktima:

1/11 Vidi galeriju Dajana Armstrong pokazuje najduže ženske nokte na obe ruke Foto: youtube/Guinness World Records Kids

Nokte čuva kao uspomenu na ćerku

Dajana je i ranije volela duže nokte, a ćerka Latiša joj ih je sređivala svakog vikenda. Devojčica je preminula 1997. godine, u snu, posle napada astme. Imala je 16 godina.

Majci je poslednji put uredila nokte noć pre smrti. Dajana je nakon toga odlučila da ih više ne skraćuje, jer je u njima videla uspomenu na ćerku i njihove zajedničke trenutke.

Dajana Armstrong pokazuje najduže ženske nokte na obe ruke, ukupne izmerene dužine veće od 13 metara Foto: youtube/Guinness World Records Kids

- Svaki put kada pogledam nokte, pomislim na svoju ćerku. Mislim da je ona moj anđeo čuvar - rekla je Dajana za Ginis.

Njena deca su je u početku nagovarala da ih skrati. Kada im je objasnila zbog čega to ne želi, prihvatila su njenu odluku.

Odustala je od vožnje i prilagodila svakodnevne navike

Izuzetno dugi nokti otežavaju joj brojne svakodnevne poslove. Dajana je prestala da vozi, teško koristi odeću sa rajsferšlusima, a ruke pere jednu po jednu, jer ne može da ih protrlja na uobičajen način.

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