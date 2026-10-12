Naziv otkriva meru koju je lako zapamtiti, a za pripremu su vam potrebni povrće, voda, so i malo strpljenja.
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Turšija "sve po 2" se sprema bez kuvanja i konzervansa: Recept bez kuvanja, sa pet vrsta povrća će obožavati deca
- Živa turšija 'sve po 2' pravi se od po dva kilograma paradajza, paprike, karfiola, šargarepe i krastavaca.
- Povrće se ne kuva ni ne preliva sirćetom, već se kiseli u slanom rastvoru uz pravilno pripremljen presolac.
- Ključno je da povrće bude dobro oprano, složeno u posudu i stalno potopljeno tokom fermentacije.
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Živa turšija „sve po 2“ priprema se od po dva kilograma paradajza, paprike, karfiola, šargarepe i krastavaca. Povrće se ne kuva i ne preliva sirćetom, već se kiseli u slanom rastvoru. Tokom fermentacije nastaje kiselina koja turšiji daje karakterističan ukus.
Ovaj način pripreme odgovara ljubiteljima domaće zimnice koji u istoj posudi žele nekoliko vrsta povrća. Posla najviše ima oko pranja, čišćenja i slaganja, dok je za uspešno kiseljenje važno pravilno pripremiti presolac i držati povrće potopljeno.
Sastojci za živu turšiju „sve po 2“
Foto: amphotos / Alamy / Profimedia
- 2 kg čvrstog paradajza, najbolje zelenog
- 2 kg paprike
- 2 kg karfiola
- 2 kg šargarepe
- 2 kg krastavaca
- voda, u količini dovoljnoj da prekrije povrće
- oko 50 g soli za kiseljenje na svaki litar vode
Povrće dobro operite i pripremite za slaganje
- Odaberite sveže, čvrsto povrće bez oštećenja i tragova truljenja. Mekan, prezreo paradajz nije dobar izbor ako želite da zadrži oblik tokom stajanja.
- Paprike operite i blago zasecite vrhove, a paradajz izbodite viljuškom na dva do tri mesta. Krastavcima uklonite krajeve, karfiol razdvojite na krupnije cvetove, a šargarepu očistite. Deblje šargarepe možete preseći po dužini kako biste dobili ujednačenije komade.
Kako se slaže turšija u bure?
Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia
- Koristite dobro oprano bure ili drugu posudu namenjenu za kontakt sa hranom. Ako stavljate kesu kao oblogu, i ona mora biti predviđena za prehrambenu upotrebu.
- Na dno rasporedite krastavce i šargarepu, pa dodajte papriku, paradajz i karfiol. Nastavite da slažete slojeve dok ne potrošite sastojke. Povrće rasporedite tako da između komada ostane prostora za presolac, a posudu nemojte puniti do samog vrha, navodi Najžena.
Presolac napravite prema izmerenoj količini vode
- Da biste utvrdili koliko vam tečnosti treba, preko složenog povrća sipajte vodu dok ga ne prekrije. Zatim je prespite u drugu čistu posudu i izmerite.
- Na svaki litar dodajte oko 50 grama soli i mešajte dok se potpuno ne rastvori. Na primer, za pet litara vode potrebno je oko 250 grama soli. Pripremljeni presolac vratite preko povrća.
- Postavite čistu rešetku ili odgovarajući pritiskač za zimnicu kako komadi ne bi isplivavali. Povrće treba da ostane nekoliko centimetara ispod površine tečnosti tokom kiseljenja.
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