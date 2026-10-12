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Živa turšija „sve po 2“ priprema se od po dva kilograma paradajza, paprike, karfiola, šargarepe i krastavaca. Povrće se ne kuva i ne preliva sirćetom, već se kiseli u slanom rastvoru. Tokom fermentacije nastaje kiselina koja turšiji daje karakterističan ukus.

Ovaj način pripreme odgovara ljubiteljima domaće zimnice koji u istoj posudi žele nekoliko vrsta povrća. Posla najviše ima oko pranja, čišćenja i slaganja, dok je za uspešno kiseljenje važno pravilno pripremiti presolac i držati povrće potopljeno.

Sastojci za živu turšiju „sve po 2“

živa turšija
Foto: amphotos / Alamy / Profimedia

  • 2 kg čvrstog paradajza, najbolje zelenog
  • 2 kg paprike
  • 2 kg karfiola
  • 2 kg šargarepe
  • 2 kg krastavaca

Za presolac:

  • voda, u količini dovoljnoj da prekrije povrće
  • oko 50 g soli za kiseljenje na svaki litar vode

Povrće dobro operite i pripremite za slaganje

  1. Odaberite sveže, čvrsto povrće bez oštećenja i tragova truljenja. Mekan, prezreo paradajz nije dobar izbor ako želite da zadrži oblik tokom stajanja.
  2. Paprike operite i blago zasecite vrhove, a paradajz izbodite viljuškom na dva do tri mesta. Krastavcima uklonite krajeve, karfiol razdvojite na krupnije cvetove, a šargarepu očistite. Deblje šargarepe možete preseći po dužini kako biste dobili ujednačenije komade.

Kako se slaže turšija u bure?

živa turšija
Foto: Sergii Koval / Alamy / Profimedia

  1. Koristite dobro oprano bure ili drugu posudu namenjenu za kontakt sa hranom. Ako stavljate kesu kao oblogu, i ona mora biti predviđena za prehrambenu upotrebu.
  2. Na dno rasporedite krastavce i šargarepu, pa dodajte papriku, paradajz i karfiol. Nastavite da slažete slojeve dok ne potrošite sastojke. Povrće rasporedite tako da između komada ostane prostora za presolac, a posudu nemojte puniti do samog vrha, navodi Najžena.

Presolac napravite prema izmerenoj količini vode

  1. Da biste utvrdili koliko vam tečnosti treba, preko složenog povrća sipajte vodu dok ga ne prekrije. Zatim je prespite u drugu čistu posudu i izmerite.
  2. Na svaki litar dodajte oko 50 grama soli i mešajte dok se potpuno ne rastvori. Na primer, za pet litara vode potrebno je oko 250 grama soli. Pripremljeni presolac vratite preko povrća.
  3. Postavite čistu rešetku ili odgovarajući pritiskač za zimnicu kako komadi ne bi isplivavali. Povrće treba da ostane nekoliko centimetara ispod površine tečnosti tokom kiseljenja.
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 Video: Da li je zimnica zdrava

06:06
Da li je zimnica zdrava ili ne?  Izvor: Kurir televizija