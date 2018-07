IMAM 25 GODINA I VOLIM STARIJE MUŠKARCE: Izgledao je kao Džordž Kluni i nisam znala da je OŽENJEN! Kada sam se probudila, shvatila sam da sam spavala i s njegovim SINOM! ŠOK!

Tokom života učinimo mnogo grešaka, a posledice su često nepopravljive. Međutim, u ljudskoj srži je da pokuša da nađe rešenje, ako ne sam onda uz pomoć drugih.

Tako je mlada devojka (25) nepromišljeno imala vezu sa starijim muškarcem i njegovim sinom pa je zadražila pomoć.



"Imam 25 godina i uvek sam volela starije muškarce. Upoznao sam jednog čoveka na mom poslu u bioskopu. Ima 45 godina. Liči na Džordža Klunija - veoma je zgodan i privlačan. Prišao mi je i razgovarali smo. Pitao me je da li sam slobodna posle posla i pozvao me je na večeru.

Pristala sam, a posle večere me je otpratio kući. Potom smo se dogovorili da se vidimo sledeće večeri. Ponudio je da napravimo večeru u mom stanu. Doneo je divno vino i kada smo završili sa večerom, poljubio me je. Odvukao me je do spavaće sobe i doživela sam najbolji seks do tada. Dolazo je do mene nekoliko puta nedeljno, ali nikada nije ostajao celu noć.

Na Fejsbuku mi je prijatelj s posla pokazao njegove fotografije sa venčanja . Kada sam se suočila sa njim, rekao mi je da je njegov brak završen i da treba da mu dam vremena kako bi se razveo. Osećala sam se prljavo jer sam se upustila u vezu sa oženjenim muškarcem i odlučila sam da se malo oraspoložim s prijateljicama. Otišle smo u bar, gde sam upoznala mladića (21).

foto: profimedia

Popili smo nekoliko pića i otišli smo u njegov stan, gde smo imali seks na jednu noć. Sledećeg jutra sam, dok nam je pravio kafu, razgledala stan i ostala sam šokirana kada sam videla na polici fotografiju mog dečka sa ženom.

Pokušala sam da zvučim smireno i pitala: "Ko je nasmejani par?". Rekao je da su mu to mama i tata. Pitao sam ga da li su razvedeni, a on je rekao da nisu i da su u srećnom braku. Osetila sam bes i nisam mogla da ćutim: "Pa da je tako ne bi dolazio kod mene svaku drugu noć na seks". Izbacio me je iz stana, a moj ljubavnik me je blokirao. Volim ga i ne znam šta da radim.



Odgovor:

Bojim se da učiš iz teških lekcija - taj čovek ti nikada neće moći pružiti ono što ti želiš. Najbolje je nastavite sa životom bez ijednog od ove dvojice. Zaslužuješ da nađeš nekoga ko ti može ponuditi potpunu pažnju i ljubav.

Izađite sa prijateljima i pronađite nekoga ko vam može dati 100 odsto.

Kurir.rs/The Sun/Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir