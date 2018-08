LETO I DALJE TRAJE: Gde možete provesti odmor u poznom avgustu i tokom septembra?

Na svojoj, peščanoj plaži, na kojoj se vijori plava zastavica, nalazi se fantastičan Delphin Imperial Resort Hotel 5* . Samo desetak kilometara od centra i aerodroma u Antaliji smešten je jedan od hotela iz čuvenog lanca, nadaleko poznatog po bogatim sadržajima.

Počevši od spoljašnjeg izgleda ovog velikog hotela (preko 600 soba), preko unutrašnjeg dizajna svih prostorija namenjenih gostima, uključujući svakako i same sobe, čitav resort odiše luksuzom i obećava profesionalnu i više nego dobru uslugu. Posebno poznat je Spa centar ovog hotela, pa ukoliko vaš izbor padne na njega, nikako nemojte propustiti da osetite čari i ove hotelske pogodnosti. Delphin Imperial Resort Hotel 5* nudi Ultra All Inclusive uslugu. Osim glavnog restorana, na raspolaganju je čak osam a la carte restorana, i to: po jedan restoran italijanske kuhinje, istočnjačke, nacionalne-turske, meksičke i grčke, ali i još dva restorana – jedan za ljubitelje mesa i vina, a drugi za one koji vole ribu i morske plodove.

Hotelska plaža se ubraja u najlepše plaže Antalije. Oprema za kupanje i sunčanje (ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri) je naravno besplatna za goste hotela. Ipak, sto ljudi, sto ćudi, pa vam možda od plaže bude draži neki od brojnih bazena – otvoreni, zatvoreni, relax, sa toboganima... Važno je, zapravo, da za svakog ima ponešto, pa će se tako najmlađi pronaći u sjajnoj animaciji na dečijem bazenu, dok će njihovi roditelji ili bake i deke pronaći malo relaksacije u tom čuvenom Spa centru.

Na obali Antalijske rivijere ima još delfina. Iz poznatog lanca, u samoj Antaliji tu su još i Delphin Palace Resort Hotel 5* , zatim Delphin Diva 5* i još Delphin Be Grand Resort 5* . Nešto dalje, u veseloj i živopisnoj Alanji ima ih još: u zelenilu ušuškan Delphin Botanik Platinum 5* , njemu sličan Delphin Botanik Resort Hotel 5* i na kraju, ali ništa manje važan i dobar, Delphin Deluxe Resort Hotel 5*.

Svi navedeni hoteli se nalaze u ponudi turističke agencije 1 A Travel , iz koje nas takođe, sa zadovoljstvom obaveštavaju o sjajnoj „last minute“ ponudi za Kipar i Maltu , dva predivna, mediteranska ostrva okupana suncem, kulturom i istorijom. Polasci na obe destinacije su već krajem tekućeg meseca, po izuzetnim cenama, pa vaše proleće ove godine, može biti vaše leto, ukoliko su vam dosadile visoke letnje temperature i gužve.

