U Srbiji od BOLESTI SRCA i KRVNIH SUDOVA svake godine UMRE više od 50.000 ljudi! Nemojte da budete deo statistike, ZAŠTITITE SE NA VREME

Od bolesti srca i krvnih sudova najčešće se oboleva i umire u Srbiji. Kardiovaskularne bolesti godišnje "potpišu" više od 50.000 umrlica što našu zemlju svrstava na neslavno treće mesto odmah posle Rusije i Ukrajine.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" od bolesti srca i krvnih sudova češće umiru žene nego muškarci. Neslavna statistika kaže da od ove grupe bolesti na svakih sat vremena umre šest osoba.

VELIKI STRES SLABO SRCE

Jovanu je srce radilo sa 50% kapaciteta i bio je u stalnom strahu da ne izgubi posao, a kolege su se iznenadile promenom koja je nastala samo posle upotrebe 2 kompleta za srce Bio-Teo kapi.

– Koliko straha, stresa, nemoći sam trpeo, to samo ja znam, i nisam verovao da sve to mogu da reše biljne kapi. Bilo mi je mnogo jednostavno, obzirom da te tegobe koje sam imao nisu bile ozbiljne – započinje svoju priču Jovan Dimitrijević, vozač GSP-a.

Jovan Dimitrijević, vozač GSP-a foto: Privatna Arhiva

– Na sreću, u očajanju, okrenuo sam se internetu, i u velikoj ponudi raznih biljnih preparata odlučio sam se za Bio-Teo. Učinio mi se najuverljivijim. Ti ljudi koji su govorili o svojim iskustvima pričali su svoju muku na ubedljiv način. – Kako kaže, bojao se da zbog svog stanja ne izgubi posao jer su njegovi problemi bili očigledni. Noćna gušenja su bila nepodnošljiva, ostajao je bez vazduha, srce je jedva kucalo.

– Skakao sam iz kreveta, obliven znojem i to mi je još više pojačavalo stres jer nisam mogao da nastavim da spavam, a mora se na posao... – ističe Jovan.

– Nekako sam se borio dok nije počela i tokom dana da se dešava ista slika. Svaki dan na poslu počela su gušenja, dolazila je Hitna pomoć, daju mi infuziju i bude dobro za kratko vreme.

– Na redovnom sistematskom pregledu koji je obavezan za nas, rekli su mi da imam problem sa srcem, i krenuo sam na sve analize. Sve je bilo OK, ali su zaključili da je zbog velikog stresa srce oslabilo i radilo sa 50% kapaciteta.

To me je još više bacilo u očaj i stres se samo pojačavao. Tada sam na internetu video sajt Bio-Teo i odmah sam poručio tinkture za moje stanje. I evo – lekari na poslednjoj kontroli kažu da je radna sposobnost bolja i da srce sada radi sa 61% kapaciteta. To je bilo posle popijena 2 kompleta, a sada se još bolje osećam i videćemo šta će reći naredna kontrola.

– Šta da vam kažem, mnogo lakše radim, nema zamaranja ni gušenja, nema nervoze, dobro spavam, 'u jednom komadu', bez skakanja i uznemirenja. San je važan za moj posao i stabilnost. Puno je stresno u saobraćaju pa bih zamolio sve pešake i vozače da više paze – nisu sami...

Benefiti korišćenja biljnih formula ovog kompleta:

Pomaže kod aritmije, bola u grudima, angine pektoris

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju)

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja posledice posle infarkta

Poboljšava cirkulaciju i čisti krvne sudove (reguliše holesterol i trigliceride)

Reguliše pritisak

Ubrzava oporavak posle moždanog udara – šloga

Odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Rešenje broj: 13317/2018



BILJNE TINKTURE TRAVARA STEVE MARIĆA SPOJ SU ZNANJA, ISKUSTVA I LEKOVITOG BILJA KOJE SE SKUPLJA NA NAŠIM EKOLOŠKIM NAJČISTIJIM PROSTORIMA. TINKTURE SADRŽE I PO DESETAK VRSTA BILJA.

Za najbolji efekat se preporučuje konzumiranje barem 2 kompleta za redom.



Naše biljne kapi (tinkture) slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Biljni komplet za kardiovaskularni i nervni sistem "Antistres + Corvit + Cirkul" je registrovan i odobren od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ne postoje poznate kontraindikacije. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar na kaže suprotno, kao i da se napravi pauza od 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi (tinktura).

