7 NAJVEĆIH MITOVA O GRUDIMA U KOJE ŽENE VERUJU: Na jedan se upecala i Hale Beri! Doktor otkriva šta nikako NEĆE POMOĆI!

Većina žena želi da sačuva mladalački izgled grudi, kao i njihovu čvrstoću i uzdignut položaj, pa se zarad toga služe raznim metodama. Međutim, većina tih teorija ne donosi rezultate i može samo da ubrza proces opuštanja grudi. Ovo su najčešći mitovi kojima se služe žene kako bi sačuvale čvrstoću grudi, a nikako ne bi trebalo da ih praktikujete. Razloge je otkrio jedan međunarodno poznati estetski hirurg.

1. mit: Vežbanje, naročito sklekovi zatežu grudi

Činjenica je da vežbanje pomaže vašem telu da budete u formi i zategnete mišiće, a sklelovi i slične vežbe svakako pozitivno utiču i na izgled vašeg grudog koša. Međutim, čak ni sklekovi ne mogu da se izbore sa silom gravitacije i opuštanjem kože koje nastaje s vremenom i uzrokuje opušanje grudi.

"To je zato što su grudi sastavljene od masnog tkiva, a na njihovu čvrstoću utiče kvalitet kože i veličina mlečnih žlezda. Kako godine prolaze sve žene će se u nekom periodu suočiti sa činjenicom da će koža postati manje elastična i da će se smanjiti mlečne žlezde, što će direktno prouzrokovati i opuštanje grudi", kaže doktor Hamza.

2. mit: Nošenje brushaltera tokom spavanja čuva čvrstoću grudi

Čak je i čuvena holivudska glumica Hale Beri priznala u jednom intervjuu da nosi brushalter tokom spavanja kako bi sprečila opuštanje grudi. Međutim, doktor Hamza naglašava kako je ovo potpuno pogrešno. Nošenje grudnjaka tokom spavanja može pomoći da se postigne željeni oblik i izgled grudi, ali taj efekat nestaje čim se brushalter skine i grudi se vraćaju u svoj prvobitni prirodni položaj. "Nošenje brushaltera u krevetu može čak da oslabi mišiće grudi i da nasuprot željenom efektu ubrza proces njihovog opuštanja", kaže doktor.

3. mit: Prskanje hladnom vodom zateže grudi

Postoji velika zabluda da prskanje hladnom vodom po grudima na njih deluje pozitivno, te da ih uspešno zateže i podiže. Međutim, istina je da hladna voda utiče na smanjenje tkiva, što će kao efekat imati podizanje grudi, ali taj efekat prestaje čim se koža ponovo ugreje. "Na ovaj način moguće je povećati elastičnost kože, ali ne i trajno uticati na kožu i izgled ovog dela tela", objašnjava Hamza.

4. mit: Nošenje većeg brushaltera uzrokuje opuštanje grudi

Pojedine devojke radije se opredeljuju za manje brushlatere nego što je potrebno iz straha da nošenje onog koji im odgovara ili čak malo komotnije stoji može izazvati opuštanje grudi. Ovo nikako nije tačno i ne postoje naučni dokazi koji bi potvrdili da malo komotniji i veći brushlater može uzrokovati opuštanje grudi. "Savetujem svim ženama da brushalter biraju u skladu sa njihovim prirodnim oblikom grudi, kako bi se pre svega osećale udobno, jer svakako ne postoje dokazi da veličina brushaltera utiče na čvrstoću grudi", kaže on.

5. mit: Trčanje može pomoći da se spreči opuštanje grudi

Fizička aktivnost se svakako preporučuje i ona pozitivno deluje na vaše zdravlje. "Međutim, tokom vežbanja morate da vodite računa da nosite udobne i ojačane brushlatere koji će vašim grudima obezbediti podršku i otpornost da se suprodstave sili gravitacije i da spreče opuštanje grudi", savetuje Hamza.

6. mit: Vežbanje može izazvati smanjivanje grudi

Ni za ovo široko rasprostranjeno verovanje ne postoje naučni dokazi. Vežbanje vam može pomoći da smršate i zategnete mišiće, ali kao posledica toga teško da može da utiče na topljenje masnih naslaga u predelu grudi, te da ih vidno smanji. Naravno, s gubitkom kilograma smanjiće se i obim vašeg grudnog koša, ali za to nikako nisu “krive” vežbe već je to sasvim prirodna reakcija. Takođe, u poređenju sa količinom izgubljenog masnog tkiva na ostalim delovima tela, ova promena je takoreći zanemariva i minimalna.

7. mit: Ne postoji ništa što može da spreči opuštanje grudi

Doktor Hamza tvrdi da ni ovo nije tačna teorija: "Ako ste zdravi, dobro se hranite, izbegavate prekomerno izlaganje UV zracima i pušenje, to sve igra važnu ulogu u održavanju kvaliteta vaše kože." On kaže i da rigorozne dijete mogu imati negativan uticaj na vaš grudni koš. One će uzrokovati nagli gubitak kilograma zbog čega će se i grudi opustitti, a uz to će one biti prekrivene strijama koje je veoma teško ukloniti.

