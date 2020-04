DEKICA OD 92 GODINE UZEO STVAR U SVOJE RUKE: Pa šta ako ne rade saloni? Ja ću te ofarbati!

Ezra (92) i Beloved (89) iz Izraela ovih dana rastopili su srca mnogih putem interneta. Par je u braku 67 godina, imaju četvoro dece, deset unučadi i sedam praunučadi. Svih ovih godina njihova ljubav ostala je jednako jaka kao i na početku. Njihov unuk Jael Šapira Avraham nedavno je snimio kako se oni bore s izolacijom.

Pošto su svi saloni zatvoreni, bakica, nažalost, nema gde da ode na frizuru kao inače, ali zato je tu njena desna ruka, suprug, koji je uzeo stvar u svoje ruke i - ofarbao je!

Jael iz Petah Tikve, gradića blizu Tel Aviva, objavio je ovu fotografiju i pored nje napisao sledeće: „Ovo su moji baka i deda. On ima 92 godine. U svakoj situaciji on brine o baki, a i ona o njemu. Ne viđaju se ovakve stvari svaki dan. Ova fotografija je odraz njihove ljubavi. Otkad su u izolaciji, on joj farba kosu, lakira joj nokte...“

Ovaj predivni vremešni par prikazan je i na državnoj televiziji, zbog čega su bili jako uzbuđeni.

Objava na internetu obišla je ceo svet, a propraćena je brojnim komentarima poput „Predivni su“, „Plačem od sreće što postoje ovakvi ljudi“ i „Ovo je prava ljubav“.

Foto: Yael Shapira Avraham

