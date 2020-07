ČUVALI SMO PARE ZA SVADBU, A ON JE SPISKAO SVIH 8.700 €: Kada sam videla šta je kupio, ZGRANULA SAM SE! Izgubiće POSAO!

Uznemirena devojka na društvenim mrežama se požalila na svog vernika koji je potrošio svu njihovu zajedničku ušteđevinu namenjenu za venčanje i medeni mesec na nešto neočekivano.

Radi se o 8.000 funti (oko 8.700 evra) koje su uštedeli za venčanje. Njegov najbolji prijatelj kupio je računar za igrice pa je i on poželio jedan. Nedelju dana kasnije računar je došao, a s njim i stolica za igranje igrica, sto, miš, slušalice i mikrofon.

"Bila sam van sebe kada sam saznala da je potrošio našu celu ušteđevinu. Užasno smo se posvađali i izgrdila sam ga jer se nije radilo samo o njegovom novcu koji smo čuvali za naše venčanje", objasnila je.

"Otkad igra igrice nije vidio moje lice. Razgovara sa mnom samo kad je gladan. Tada me dozove i kaže da mu donesem nešto da pojede i popije. Zovem ga da zajedno gledamo TV, on to odbija. Zovem ga da idemo u krevet, on kaže da će doći kasnije. Obrazac njegovog spavanja je grozan. Igra igrice celu noć i zaspi tek u 5 sati ujutru, pa se budi u 2 popodne", opisala je.

"Iskreno se osećam poput njegove konobarice jer nam je u poslednja dve nedelje jedina interakcija oko hrane ili pića koje on traži, a ja mu donosim. Jedva da pere zube i kupa se, a kućne poslove neću ni spominjati. Sad se bojim da će izgubiti i posao", dodaje.

Većina joj je poručila da ostavi verenika, dok drugi misle da se tako ponaša jer želi da devojka otkaže venčanje s njim. Uz to, neki su joj savetovali da pronađe stručnu pomoć za njega budući da je zavisnik od igrica.

