ŽENE MASOVNO FENIRAJU ČOKOLADNE TORTE, A ZA TO IMAJU DOBAR RAZLOG! Evo u čemu je tajna!

Life is too short to say no to cake🥧😍 #sweetsaturday . . . On Plate: Chocolate cake . . . Tag a cake lover🥰 . . . Follow us: @two_foodies_by_heart . . . #quarantinecooking#quarantinepriorities#chocolatecake#AdiKa#twofoodiesbyheart#foodlife#foodiesofindia#homecooked#foodblogfeed#pune#mumbai#foodiesofinstagram#sisters#foodbondsustogether#treatyourself#sweetfood#foodaholic#foodlover#foodpassion#foodies#foodgasm#foodpic#foodgram#instafood#mumbai#pune

A post shared by AdiKa (Aditi & Kajal) (@two_foodies_by_heart) on Jun 13, 2020 at 2:09am PDT