DEVOJKA SE POŽALILA ŠTO JE SA 20 GODINA JOŠ NEVINA: Kada je pitala druge šta da radi, tek se ZBUNILA!

Jedna dvadesetogodišnjakinja rešila je da podeli sa svima svoju ispovest.

Naime, ona je i dalje nevina, a kaže da često ima želju za intimnim odnosima, pa često masturbira.

- Imala sam momaka i kratkih veza ali ni sa jednim od njih nisam to želela. Pre nedelju dana upoznala sam jednog momka, koji je 10 godina stariji od mene. Znamo se vrlo malo, ne mogu reći da ga volim i da sam zaljubljena, ali mi je izuzetno fizički privlačan. Za njegove emocije nisam sigurna, ali međusobna strast i privlačnost je velika. On bi zeleo da ima seks sa mnom, ali do sad mu nisam dozvoljavala jer želim da prvi put bude sa nekim pravim, ali ne mogu da izdržim, on mi je baš privlačan. Kako bi vi postupile? Racionalni deo mene govori da ne izgubim nevinost sa njim, ali želja je velika. Nijedan momak me nije tako fizicki privlačio - napisala je ona.

foto: Profimedia

Ostale učesnice u raspravi dale su različite odgovore na njenu dilemu.

- Ako se toliko privlačite, spavajte, samo koristite kondom - bio je jedan od saveta.

- To reši sama sa sobom. Ako si spremna da spavaš sa njim i ako ti ne bude problem da bude samo kombinacija, na jednu noć i slično, onda to uradi. U slučaju da se bojiš da ćeš se kajati, ne žuri - napisala je jedna od učesnica foruma.

- Sličnih smo godina, pa eto, možda ti pomogne moje iskustvo. Ja sam izgubila nevinost sa dečkom sa kojim sam bila dugo i bio je moja prva ljubav, više nismo zajedno i apsolutno mi nije bitno sa kim sam izgubila nevinost, uopšte ni ne razmišljam o tome. Ali tada, kada se to desilo mi je bilo važno i generalno je to za mene bila dosta emotivna tema. Tako da sve zavisi kako ti trenutno gledaš na to i kako se osećaš.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas

Kurir