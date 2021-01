Krem obožavaju skoro svi, a vi napravite domaću verziju koja je za nijansu zdravija.

Sastojci:

300 g pečenih lešnika 120 g meda 40 g kakaoa 5-10 kašika vode

Priprema:

Pečene lešnike ubacite u blender i sameljite do potpuno tečne i kremaste teksture tj. do putera od lešnika. U činiji pomešajte vodu, kakao i med, zatim to promešajte i dodajte samlevene lešnike. Sve to lepo sjedinite i domaći krem je gotova.

