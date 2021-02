JELA SAM VIŠE NEGO ŠTO MI PRIJA, A ONDA MI JE JEDNA REČENICA PROMENILA ŽIVOT! Šta znači ako često imate potrebu za prejedanjem

Ako i vi mučite muku da zakopčate omiljeni model pantalona, sigurno će vas zanimati kako je Rejčel Hozi uspela da se oslobodi viška kilograma. Trudila se da redovno vežba i da kontroliše ishranu, ali je njen problem bio prejedanje - uvek višak predjela, uvek još jedno parče hleba ekstra, uvek dodatni kolač čak i kad više nije uopšte bila gladna.

"To je išlo čak do situacija da jedem više nego što mi uopšte prija. Pitala sam se - zašto to radim? A onda sam se jedne večeri, posle obilne večere s prijateljima, setila rečenice koja mi je postala spas - ovo uopšte ne možeš da zezneš. Nju sam, zapravo, čula od jednog trenera, a nisam se dovoljno udubljivala u to šta zapravo znači. Tek te večeri mi je "sinulo" da sam sabotirala samu sebe, stalno osećajući da ne mogu da dostignem svoje ciljeve", objasnila je Rejčel.

Treneri i psiholozi kažu da je promena razmišljanja izuzetno značajna za borbu sa viškom kilograma. Ako težimo za perfekcijom, onda brzo odustajemo, lako pokleknemo pred izazovima - na to naročito ukazuje sindrom "prejedanja".

"Možete da zeznete samo ako potpuno odustanete od svojih ciljeva", kaže Rejčel. "A ja nisam odustajala, čak i ako mi se desilo da podlegnem potrebi za nekim kolačem viška. Nastavila sam da ulažem trud u mršavljenje, redovno vežbam, hranim se što zdravije. Moj put mršavljenja je bio nešto duži, ali sam za dve godine postigla ono što sam želela - vitku figuru i mišićavo telo", objašnjava ona.

Psiholozi kažu da je čak i način na koji se obraćamo "sebi" važan - da je bolje govoriti "ti" nego "ja". Ove sugestije "sa distance", deluju bolje, tvrde oni, pa ih isprobajte i vi što pre.

