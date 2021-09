SVEKRVA ŠOKIRALA MLADU UDOVICU: Preminuo joj SIN jedinac, a ona po svaku cenu želi da postane BABA, imala OVAJ predlog za snajku!

Žena, kojoj je preminuo suprug jer je oboleo od raka, ostala je u šoku kada je od njegovih roditelja primila neobičan zahtev - da im prenese vlasništvo nad njegovom spermom.

U početku je par verovao da će se on oporaviti od bolesti, pa su odlučili da zamrznu nekoliko uzoraka njegove sperme. Na taj način, čak i nakon hemoterapije koja uništava plodnost, i dalje bi imali šanse za stvaranje zajedničke porodice - ali na njenu žalost, to nije bilo tako jer je lečenje bilo neuspešno i on je preminuo.

Kad je supruga u samo nekoliko nedelja nakon njegove smrti primila telefonski poziv od roditelja, mislila je da možda planiraju da podele sećanja na zajedničku voljenu osobu, ili čak da će joj ponuditi podršku. Poslednje što je očekivala je da će tražiti spermu preminulog kako bi odgajali njegovo dete.

- Njegovi roditelji su me pitali razmišljam li o tome da idem na veštačku oplodnju, na šta sam ja rekla da ne. Zatim su me pitali mogu li im preneti vlasništvo nad spermom, kako bi mogli da je iskoriste za rođenje unuka. Pretpostavljam da planiraju da unajme surogat majku za ovo, ali priznajem da sam bila toliko iznenađena i zbunjena da zapravo nisam ni pitala - otkrila je u postu na Redditu.

Nastavila je kako je suprugov cilj pri zamrzavanju sperme bio osnuje porodicu sa svojom ženom, a da njegov DNK živi u nekom drugom.

Par koji se nadao da će odgajati unuče uprkos činjenici da će do njegovog odrastanja napuniti osamdesete, je bio besan kada je rekla ne.

- Oni tuguju, a ja im uskraćujem priliku da dobiju unuke. No, čini se da samo žele da se njihova krvna loza nastavi bez ikakvog razumnog promišljanja o tome - objasnila je.

Neki ljudi na Redditu su nagađali bi njegovi roditelji možda mogli da je tuže jer je odbila da im preda genetski materijal njihovog sina, dok su drugi takođe bili u šoku te izrazili saučešće.

- Vašeg muža nema manje od dva nedelje, a oni već kruže poput lešinara - stajalo je u jednom komentaru. Drugi je predložio da se spermatozoidi unište "odmah", dok je treći dodao kako rođenje u takvim okolnostima garantuje da će tom detetu biti neophodna terapija, piše "The Sun".

Kurir.rs/A.A.

