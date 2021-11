PETRA JE UŠLA U ŠOU SA 144 KG BORILA SE SA DEMONIMA: Smršala je čak 42 KG, a sad je otišla korak dalje i izgleda FANTASTIČNO FOTO

Karlovčanka Petra Čorbić (35), kandidatkinja pete sezona šoua "Život na vagi" na svom Instagram profilu pohvalila se s novom promenom u svom životu.

Nakon emisije imala je plavu i ružičastu boju kose, a ove jeseni se ipak vratila crnoj boji, s kojom se pojavila i u šou.

'Super si', 'Ti možeš sve' - pisali su joj pratitelji u komentarima, prisećajući se njenog teškog puta.

- Život mi se preokrenuo naglavačke, definitivno. Cijela moja rutina, sve živo se promijenilo. Posao mi se promijenio, navike... Računala za igrice više nema, laptop sam uzela, ne sjećam se kad sam ga upalila... Sve se izokrenulo - kazala je Petra svojevremeno za RTL.

Petra je u šou ušla sa 144,3 kilograma, a uspela je da smrša čak kilograma. Inače u šou je podelila dio svoje teške životne priče.

- Tata je umro, mama je imala karcinom štitne zvezde, a Petri se više nije živelo pa je pokušala i da oduzme sebi život - otkrila je Petra.

"Dođe ti previše svega i grozno je da dođe do toga. Trebalo je da to nekome kažem, ali sam ćutala i trpela dok to više nije išlo. To mi se tad činilo kao jedino rešenje'.

S kilogramima se borila još od osnovne škole kada je zbog svog izgleda često bila na meti svojih vršnjaka. Jednom prilikom su joj drugi učenici skinuli patike i tako je osramotili pred celim razredom, a na jednom razgovoru za posao poslodavac joj je 'držala lekciju' o debljini i nije je zaposlila. Nakon finala, priznala je da joj je najveća želja da skine još 20 kilograma i da se zaljubi.

