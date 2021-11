PRAVI DRAGULJ NA OBALI CRVENOG MORA: Izuzetno kvalitetan i luksuzan hotel

Dok se posada aviona sprema za sletanje u Hurgadu, pogled putnika ne može da se odvoji od neverovatnog prizora, koji se dole, u daljini ukazuje. Da li se tirkizne nijanse spajaju sa zlatno-smeđim ili obrnuto? Da li je topli, žuti pesak zaronio u plavetnilo, ili je plavetno osveženje prekrilo suncem ugrejanu pustinju? Možda ste se prvi put zaljubili u obalu Egipta, a možda se po ko zna koji put, sa radošću vraćate staroj ljubavi. Svakako, sreću je teško opisati rečima. Konačno taj miris topline u vazduhu, konačno to sunce na koži, a od preuzimanja prtljaga do prvih zrna soli u kosi, deli vas još tako malo. Dobrodošli u Hurgadu , sada se možete opustiti, ostaviti sve iz ove godine kod kuće, jer došli ste na odmor, a to je srednje ime ovog grada.

foto: Promo

Hurgada obiluje hotelima sa odličnom uslugom, sa teško i brižno stvorenim zelenilom, koje zbog toga nikako ne zaostaje u raskošu, sa šarenolikim izborom koji će za svakog gosta predstavljati baš ono nešto što je zamišljao čitave godine na spomen godišnjeg odmora. Ako ste vi među onima koji biraju nešto luksuznije hotele, imamo za Vas idealan predlog. Cleopatra Luxury Resort u mestu Makadi Bay, na oko 30km od centra Hurgade i aerodroma. Uživaćete u privatnosti i miru lepog kompleksa, na samoj obali Crvenog mora, jer kombinacija kvalitetne usluge i prelepog pogleda na Crveno more, sa jedne od najlepših plaža ove regije, ispunjava zamisao o odmoru bez mane.

foto: Promo

Hotel zauzima površinu od oko 300.000m2 i u ponudi ima 528 smeštajnih jedinica koje su raspoređene u nekoliko hotelskih zgrada. Cleopatra Luxury Resort Makadi Bay je lepo uređen kompleks, sa dosta zelenila, bogatog sadržaja i kvalitetne usluge. Gostima je na raspolaganju nekoliko bazena, restorana i barova, a za decu su tu mini klub, igralište i dečiji bazeni.

foto: Promo

Kompleks ima prelepu peščanu plažu dugačku 400m. Jedan manji deo je sa koralnim grebenom do koga se dolazi pontonom što privlači veliki broj zaljubljenika u podvodni svet, a veći deo je zona sa plitkom vodom. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke i suncobrane. U okviru kompleksa ima osam otvorenih bazena i dva dečija bazena, 6 teniskih terena, po jedan teren za mini fudbal, boćanje, košarku, odbojku na plaži, stoni tenis i fudbal na plaži. Tu su svakako i razne druge zanimacije poput bilijara, a Wi-Fi internet je dostupan u lobiju hotela i kod bazena. Ovo praktično ovaj hotel svrstava u one pogodne za sve goste, različitih prohteva i interesovanja.

foto: Promo

Najveći deo od 528 moderno opremljenih smeštajnih jedinica, ima taj spektakularan, miliona vredan, pogled na more. Sobe su prostrane, kako one standardne, idealne za parove, tako i one namenjene porodicama. Sunce koje u Hurgadi nikada ne koristi godišnji odmor, toplo more, i podjednako topli domaćini, učiniće da vaš odmor bude nezaboravan, a želja da ga ponovite i svake sledeće godine velika.

foto: Promo

Preporuka za dobar hotel je zlata vredna, a agencija „1 A Travel“ nudi odmor u ovom hotelu po neverovatnim cenama, zato posetite već danas zvaničan sajt agencije, izaberite najbolje za svoj odmor i napravite online rezervaciju . Za sve informacije na raspolaganju vam je i kontakt centar – 011/655 78 00.

