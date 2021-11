NAKON GUBITKA OBA RODITELJA UTEHU JE TRAŽIO U HRANI: Sa 180 kg spao je na 113, samo uz pomoć ovoga!

Oba roditelja J.M. umrla su kada je bio tinejdžer, majka od raka kada je imao 13, a otac od srčanog udara kada je J. imao 16 godina. Počeo je da se tеši hranom, ali nije shvatao da razvija zavisnost od nje. Kada je imao 18 godina, imao je oko 140 kg, a taj broj je na kraju porastao na 180.

Nakon ohrabrenja koje je dobio od profesora tokom prve godine studija, J. se odlučio da pokuša da smrša. U početku je malo izgubio na težini brojeći kalorije, ali njegova težina je konstantno varirala jer se i dalje povremeno prejedao.

Jednog dana doživeo je napad panike, ali je pomislio da je to srčani udar. Tada je odlučio da je vreme da potpuno promeni svoju ishranu i način života.

Odlučio je da se okrene prirodi i lek potraži u vidu kapi na bazi lekovitog bilja.

„Otkako sam započeo svoj put mršavljenja, ozbiljno sam naučio toliko o bilju, ishrani i onome što mi odgovara da je to postala moja strast“, rekao je. „Ako postoji jedna stvar o mršavljenju koju SVI znaju, to je da uvek postoji nova dijeta koja je moderna u tom trenutku. Ali ja vam kažem da se ne osvrćete na te stvari, već da poslušate svoje telo i pridržavate onog što vama najviše odgovara. Tokom protekle dve godine, naučio sam toliko o tome šta moje telo voli, a GreenFit biljne kapi su me inspirisale da se fokusiram na vegansku ishranu sa visokim sadržajem ugljenih hidrata i malo masti koja se zasniva na hrani u njihovom najčistijem obliku."

Od tada je otkrio da se njegovo fizičko i mentalno zdravlje drastično poboljšalo i njegova težina je pala na 113 kg.

GreenFit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

GreenFit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite GreenFit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena GreenFit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

