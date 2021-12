AVA I LEA SU PRE 11 GODINA PROGLAŠENE NAJLEPŠIM BLIZNAKINJAMA NA SVETU: Sada ih prati skoro 2 miliona ljudi i još su lepše! (FOTO)

Bliznakinje Ava Mari i Lea Rous postale su poznate praktično još pre nego što su prohodale, a sve zahvaljujući činjenici da su ubrzo po rođenju 2010. godine proglašene "najlepšim bliznakinjama na svetu".

Njih dve su od samog početka pisali da njih dve izgledaju kao iz holivudskih časopisa, budući da im je kosa neverovatno plava i svilenkasta, koža glatka, a prirodna lepota neopisiva.

Njihova je prvobitno u ime ćerkica potpisala ugovor sa modeling agencijom kada im je bilo tek šest meseci, ali je posle izvesnog vremena ipak shvatila da još nije trenutak za to. Kada su njih dve napunile sedam godina, i to na datum 7.7.2017, ona je to shvatila kao znak i postavila je njihovu fotografiju na društvene mreže.

"Ljudi su mi stvarno govorili: "Vau, tako su lepe, stvarno bi trebalo da razmislite o tome da ih uključite u modeling".

Ona je to i pokušala kada su devojčice imale svega šest meseci, međutim kako je imala i starijeg sinčića, bilo joj je preteško da žonglira između majčinstva i angažmana svojih bliznakinja.

"Moj prvi pokušaj bio je kratkotrajan i odlučila sam da nije pravi trenutak", rekla je Džaki i dodala da je sačekala 7. rođendan devojčica kako bi mogle same da donesu odluku da li žele da se bave modelingom.

"Rekla sam ćerkama, da ako su spremne, mogu pored plesa i plivanja, da se bave i modelingom", ispričala je ova mama, uz komentar da su tada počele da skaču od sreće i da su jedva čekale da počnu. Džaki je istakla i da Ava i Lea vole da nastupaju i da budu u centru pažnje.

Tada im je otvorila i Instagram nalog, a devojčice danas, sa 11 godina, imaju više od 1.8 miliona pratilaca! No, nisu samo one te koje dobijaju komplimente - i pojava njihove mame izaziva oduševljenje, a fanovi joj redovno poručuju da i ona treba da se bavi modelingom, te da je jasno na koga su bliznakinje nasledile lepotu.

S druge strane, često se suočava i sa kritikama da je loš roditelj koji pritiska svoju decu, da zarađuje na njima, te da Ava i Lea izgledaju tužno dok poziraju.

"Da li ste upoznali moje ćerke? Očigledno niste, čim dajete ovakve komentare. Cenim vašu brigu, ali moje devojčice su dobro! One su srećne. Imaju neverovatno detinjstvo, puno prijatelja sa kojima se stalno igraju. Jedna poza ne definiše njihovu ličnost ili kvalitet života", napisala je ova Amerikanka.

