SA 6 MESECI OVE BLIZNAKINJE SA ANĐEOSKIM PLAVIM OČIMA OPČINILE SVET: Najlepše devojčice na SVETU su sada uspešni modeli, a tek im je 9 GODINA! NALIK NA LUTKE (VIDEO)

🌸💕✨ Ava and Leah and this adorable little alpaca for Sandcastle Magazine ✨💕🌸 - - - - 📸 @karolinahenke with wonderful 💕 @_artab_ at my favorite location @littlehorseontheprairie for @sandcastle_mag #photography&CD Leah wears blouse @bonnemereaustralia #blue #skirt @airfish_official #headpiece @majulahandmade Ava wears blouse @bonnemereaustralia #peach #skirt @nimbikids_byronbay #headpiece @majulahandmade #socks @gucci #boots #girlmodel #la #modelkids #girlsfashion #photos #photography #twins #beautiful #twinmodels #identicaltwins #beauty #double #models #twinning #sisters #lamodels #ocmodels #identicaltwinmodels #kidsfashion #kidsmodel #childmodel #modellife #lamodelsyouth

A post shared by Ava Marie & Leah Rose (@clementstwins) on May 3, 2019 at 10:38am PDT