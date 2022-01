NEGA BILJAKA ZIMI: Svi koji vole zelenilo znaju da s dolaskom hladnih meseci na njih treba obratiti posebnu pažnju!

Oni koje vole biljke, a naroito sobno cveće, znaju da je zima vreme kada na njih treba posebno pripaziti. Bitno je znati da je normalno da mnoge biljke preko zime stagniraju, da gube neke svoje listove ili klonu, ali to nije razlog za brigu jer je to normalno u ovom periodu.

Međutim, neke stvari se ipak mogu uraditi da stvari ne bi izmakle kontroli. Uz nekoliko osnovnih pravila, vaše cveće će proleće dočekati bez oštećenja.

foto: Shutterstock

PRIKLADNA TEMPERATURA

Idealna temperatura za sobne biljke zimi kreće se oko 15-20 stepeni. S obzirom na to da je u toku sezona grejanja, često je ne možemo osigurati, ali biljkama ipak možemo da pomognemo. Važno da ne budu na promaji ili u blizini izvora toplote, jer im to može našetiti. Ako imate centralno grejanje, verovatno imate problema i sa suvim vazduhom. Da li ćete nabaviti ovlaživač, staviti posudu s vodom na radijator ili tanjirić vode pored biljaka, na vama je. Ne zaboravite i da ih poprskate, naročito one kojima je vlaga neophodna.

foto: Shutterstock

USKLADITE ZALIVANJE

Biljke zimi miruju, pa im nije potrebno mnogo zalivanja. Važno je da supstrat održavate vlažnim i da pazite da ne preterate s nalivanjem vode da ne bi došlo do truljenja korena. Možete ih navodnjavati i tako da tanjirić ispod saksije napunite vodom, pa kada "popiju" dovoljno vode, ostatak prospite. Za cveće poput kaktusa i sukulenata zalivanje zimi najbolje je preskočiti ili svesti na minimum.

foto: Shutterstock

PRIHRANA

Mnogi cvećari savetuju da biljke ne prihranjujete zimi, barem ne u onoj meri u kojoj to treba raditi u vreme vegetacije od proleća do jeseni, ali im ipak možete malo pomoći. Najbolje je upotrebiti prirodna đubriva. Talog od kafe pomešajte sa zemljom i tom mešavinom zamenite gornji sloj zemlje u saksiji. Malo šećera i kvasca u vodi biljkama će pomoći da zadrže zelenilo i dobiju snagu da prezime.

PRESADITE AKO BAŠ MORATE

Zimi biljke ne bi trebalo da se presađuju i ako možete, sačekajte do proleća. Međutim, ako ste baš u akciji spasavanja neke, presadite je. Izaberite prikladan supstrat i odgovarajuću saksiju. Možda će biljci u početku to biti šok, pa vam to pokaže odbacivanjem listova ili njihovim žutilom, ali ako ste je pravilno smestili u zemlju, vrlo brzo će se oporaviti.

BUDITE STRPLJIVI I TEMELJNI

Biljke zimi zahtevaju malo više pažnje od vas nego inače. Budite strpljivi i ne odustajte ako uočite znakove odumiranja. Pripazite na trulo lišće, koje treba redovno uklanjati da bi zdravi listovi imali snage za rast. Ako uočite promene koje ukazuju na bolest, odmaknite ih od ostalih zdravih biljaka, saznajte o čemu je reč i lečite ih.

foto: Shutterstock

Ako poslušate sve ove savete, na proleće ćete primetiti kako se cveće "budi" i počinje da buja, a to znači da je preko zime imalo dobar tretman.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/Lena/N.B.

Bonus video:

00:52 Pljušte kazne u Baru! Ksenija dobila kaznu zbog sukoba sa Majom Kovačević, koja je diskvalifikovana!