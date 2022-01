ISKORISTITE POPUSTE ZA RANI BUKING: Odaberite jedan od najboljih hotela na turskoj obali Egeja

Ukoliko je vaša odluka da se nijedne godine odlazak na more nikako ne preskače, a odabrali ste Bodrum, sledeći korak je da izaberete neki od fenomenlanih hotela. Jedan od onih koji će definitivno učiniti da se zaljubite u Egej i da mu se uvek vratite, jeste hotel Titanic Deluxe Bodrum 5* . Smešten u jednom od najlepših zaliva Bodruma, ističe se specifičnom arhitekturom inspirisanom stilovima Bodruma i Mikonosa. Na peščanoj plaži dugoj 350 metara, prostire se na 80 000 m2 Guverdžinlik zaliva, zahvaljujući kom je zaštićen od vetrova, te je boravak u ovim predelima uvek prijatan. Titanic Deluxe Bodrum 5* ozbiljno shvata potrebe svakog gosta, pa zahvaljujući tome može da se pohvali jedinstvenom „High class all inclusive“ uslugom, kojom pomera granice pojma luksuza. Odiše elegancijom i posvećuje se svakom gostu individualno, jer svaki gost je poseban u ovom hotelu. Idealan je za uživanje među najlepšim bojama prirode, a u ponudi ima bogate sadržaje, od glavnog restorana i 4 a la carte restorana, barova, poslastičarnice, do otvorenih i zatvorenih bazena, akva parka, sportskih aktivnosti i „Tini Kids“ kluba za radost onih najmlađih.

foto: Promo

Što se tiče gurmanluka, hotel je i u toj sferi otišao korak dalje. Sve što okusite na tanjiru pripremljeno je od strane pravih profesionalaca, koji svojim iskustvom i kreativnošću udovoljavaju svačijem ukusu. Filozofija hotela Titanic Deluxe Bodrum 5* je da se treba prilagoditi apsolutno svakom gostu, pa ćete zasigurno uživati u svojoj omiljenoj hrani sa najlepšim pogledom na Egejskoj obali. Strpljivo pripremljeni ukusi iz Turske i celog sveta očaravaju i najzahtevnije goste.

foto: Promo

Tokom celog dana i večeri, možete uživati i zabaviti se sa prjateljima u nekom od kafića i barova, svaki drugačijeg ambijenta. Hotel u sastavu ima i poslastičarnicu, koja dizajnom odiše šarmom francuskih kafića. „Caprice Petisserie“ uvešće vas u slatki svet dezerta, svojim čokoladnim carstvom kolača zanimljivih oblika, raznim pudinzima, popularnim makaronsima...

foto: Promo

Titanic Deluxe Bodrum 5* će biti vaše mesto za beg i uživanje u komforu sa najdražima. U ponudi je dobro poznate agencije „1 A Travel“, koja ima već dugogodišnje iskustvo sa aranžmanima u Turskoj , Egiptu . Iskoristite period popusta za rane rezervacije i rezervišite svoje letovanje na vreme.

foto: Promo

Na sva vaša pitanja odgovaraju ljubazni zaposleni „1 A Travel-a“, putem kontakt centra – 011/655 78 00. Ukoliko vam to, zbog velikog interesovanja i opterećenosti svih linija, ne pođe za rukom, možete nam se obratiti i na društvenim mrežama Facebook ili Instagram .

foto: Promo

Osim toga, za sve ljubitelje zelene boje, bujnog zelenila i one koji brinu o očuvanju okruženja, nudimo mogućnost online rezervacije i uplata preko 1A Travel Green . Na ovaj način štedimo vaše vreme, brinemo o prirodi ne trošeći suvišne količine papira, a i čuvamo zdravlje, svodeći neophodne kontakte na minimum u današnjim okolnostima.

foto: Promo

Promo tekst