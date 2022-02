U NAJLEPŠEM ZALIVU BODRUMA: Ne propustite popuste za rani buking i novi hotel u našoj ponudi

Bodrum je prestižno, elitno letovalište, na obali Egejskog mora, smešteno između Marmarisa i Kušadasija. Sam grad nalazi se na poluostrvu prečnika 60 km, broji oko 30.000 stanovnika i oko million turista godišnje. Duž obale, u centru grada, smeštena je velika marina, pored koje se nalazi srednjovekovna tvrđava svetog Petra, primer krstaške arhitekture iz 15. veka, koja je pretvorena u muzej podvodne arheologije.

foto: Promo

Bodrum je dobio reputaciju centra turske umetničke destinacije zahvaljujući svojoj živoj, prijateljskoj i boemskoj atmosferi i velikom broju malih galerija. U uskim ulicama belih zidova, šarmantni butici uz obavezno cenkanje nude ćilime, tepihe, obuću, odeću od kože i pamuka, začine... Uz noćne klubove i diskoteke život u Bodrumu traje do zore.

foto: Promo

Blue Dreams Resort 5* se nalazi u jednom od najlepših zaliva Bodruma – Torba, 15km od centra Bodruma i oko 25km od aerodroma

Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji i u prelepom prirodnom okruženju. Zauzima površinu od 52 000m2.

foto: Promo

Ljubitelji plaža mogu da uživaju u 700 m dugačkoj peščanoj plaži sa pristaništem i privatnim Cabana zonama za rashlađivanje i opuštanje. Vaše je samo da uživate. Ono čime se ovaj kompleks može pohvaliti jesu bazeni. Hotel ima čak 5 bazena i jedan bazen sa toboganima za vaše mališane.

Za ljubitelje sporta, kao i sve ljude koji žele da se maksimalno opuste i uživaju u različitim aktivnostima hotel Blue Dreams Resort 5* omogućava da se oprobate na teniskom terenu, u vodenim sportovima i raznim sportskim aktivnostima tokom dana, kao i u uslugama Spa centra, koji će vam omogućiti da se relaksirate, uživate i maksimalno iskoristite svoj boravak u jednom od lepših hotela Bodruma.

foto: Promo

Blue Dreams Resort 5* ima ultra all inclusive koncept . Kako ispratiti odmor i nakonaditi energiju od kupanja nego dobrim obrocima, ukusnom hranom i domaćom atmosferom. Ukusi svestke kuhinje kulinarskih majstora dopiru do svih vaših čula. Svaki detalj - od raznovrsnih specijaliteta, preko enterijera do profesionalne usluge, je pažljivo utkan u celokupan doživljaj koji će vas ostaviti bez daha. Za uživaoce noćnih i dnevnih provoda tu su i kokteli.

U svom sastavu objekat pruža zabavu uz različite dnevne i večernje aktivnosti, kako za vas tako za vaše mališane. Ako želite da nastavite sa zabavom, došli ste na pravo mesto Bodrum je idealan za noćni provod. Hotel je udaljen samo 15 km od centra Bodruma. Hotel je lako dostupan zbog svoje jedinstvene lokacije.

foto: Promo

Blue Dreams Resort 5* ima 291 sobu, u ponudi su Club, Club Family i Deluxe sobe. Sve sobe imaju set za kafu i čaj, digitalni sef, mini bar, LCD TV i satelitske kanale, klimu, kupatilo sa tušem, fen za kosu, telefon.

foto: Promo

Ukoliko ste u nedoumici šta možete dobiti u predivnom resortu plavih snova, osim predivnog čistog mora i savršeno uređenih plaža, morskog vazduha, all inclusive usluge za Vas i vaše najmlađe,bogatih sadržaja, možete nas kontaktirati putem maila ili telefona. Sigurno nećete pogrešiti ako odaberete ovaj hotel. Vaše je samo uzmete hladno piće, legnete na hotelsku terasu kraj bazena i uživate. A naše da vidimo osmeh na vašim licima po povratku.

Osim pomenutog hotela, koji je tek od ove godine u našoj ponudi, u ponudi „1 A Travel“ agencije možete pronaći i brojne druge hotele na obali Egejskog mora u Turskoj , ali i u Antaliji. Ukoliko više preferirate nešto vreliju klimu i egzotičnije predele, za vas u ponudi imamo ove godine, standardno dobre hotele u Hurgadi , ali i u Šarm el Šeiku . Nova destinacija koja će ispuniti sigurno i najzahtevnije ukuse putnika je Tunis . Sve ponude sa cenama i polascima možete pogledati na našem sajtu , a za dodatne informacije obratite se call centru na 011 655 78 00.

