REŠITE PROBLEME U KREVETU UMESTO ŠTO OKREĆETE LEĐA PARTNERU: Na ovaj efikasan i prirodan način!

Svakome od nas se desi da ima loš dan. Mnogobrojne obaveze, nagomilani stres, napetost i kriza neki od svakodnevnih uticaja na naš organizam i mogu da izazovu nezadovoljstvo, nedostatak želje za seksualnom aktivnošću, kao i probleme sa seksualnim funkcionisanjem. Ove tegobe javljaju se kod oba pola, i mlađim i starijim osobama. Konstantna preopterećenost utiče na svaki aspekt našeg života.

Ukoliko se borite sa ovim problemima, ne očajavajte, jer imamo sjajan i 100% prirodan predlog za vas!

Macun intimo V

foto: Promo

Macun Intimo V je prirodni gel na vodenoj bazi koji u svom sastavu sadrži supstance za koje je dokazano da povećavaju vlažnost vagine. Intimo V je gotovo bez mirisa i ukusa, omogućava veliku vlažnost i klizavost, koje se produžavaju svakim dodavanjem nekoliko kapi vode. Intimo V ne ostavlja tragove na tkanini.

Cena Intimo V gela iznosi 790 rsd. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Čuvati na mestu zaštićenom od vlage i svetla na temperaturi od 5-25C i van domašaja dece.

Macun Big krema

foto: Promo

Macun Big krema je prirodan preparat čiji sastojci dokazano utiču na povećanje polnog organa i potenciju, kao i na vraćanje jutarnje erekcije. Ne ostavlja tragove na odeći.

Način upotrebe:

Ujutru i uveče istisnuti na ruku 8-12 puta kremaste mase iz bočice i utrljavati 2-3 minuta laganim pokretima. U slučaju da dođe do erekcije tokom utrljavanja, napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Ukoliko kremu koristite uzastopno 15 dana, preporučuje se pauza od 3 do 5 dana nakon toga. Nakon mesec dana od korišćenja, kremu možete upotrebljavati jedanput dnevno.

Cena Big kreme iznosi 1.690 rsd. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Čuvati na mestu zaštićenom od vlage i svetla na temperaturi od 5 – 35C i van domašaja dece.

Macun Hot gel za žene

foto: Promo

Macun Hot gel za žene je potpuno prirodan proizvod čiji sastojci dokazano utiču na žene, dajući brz i jak seksualni nadražaj.

Preporučeno doziranje i vreme upotrebe je po potrebi. Macun hot gel se maže laganim pokretima na intimnu regiju i dobijate prijatan osećaj tokom korišćenja. Nazivaju ga i Gejša gel, jer ubrzava završetke kod oba pola. Možete ga koristiti koliko želite puta zaredom. Količinu nanošenja Macun hot gela birate sami. Macun hot gel nema miris,ukus i ne ostavlja tragove na intimnom vešu, tkanini...

Cena Macun Hot gela iznosi 1.690 rsd. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Čuvati na mestu zaštićenom od vlage i svetla na temperaturi od 5-25 C i van domašaja dece.

Macun gel za muškarce

foto: Promo

Macun gel za muškarce je potpuno prirodan preparat za spoljašnju upotrebu, za čije je prirodne supstance dokazano da povoljno utiču na poboljšavanje potencije što uslovljava jaču potenciju, kao i pojačanje seksualne moći muškarca.

Macun gel za muškarce se brzo osuši dok utrljavate, nema mirisa i ukusa. Dejstvo je nakon 1 minuta, veoma jak i prijatan nadražaj, potencija i vidno povećanje polnog organa tokom dejstva, jutarnja erekcija. Može se koristiti svakodnevno i više puta za redom. Ne ostavlja mrlje na odeći i mogu ga koristiti srčani bolesnici, osobe sa visokim pritiskom, dijabetičari… Dejstvo je samo uz seksualnu stimulaciju.

Preporučeni način upotrebe je po potrebi, a može i više puta dnevno ili više puta za redom. Dejstvo kreće nakon 1-2 minuta i možete ga koristiti svakodnevno. Puno dejstvo traje 1 sat, mada se oseti i ujutru po buđenju. Ako dođe do erekcije tokom utrljavanja napraviti pauzu kako ne bi došlo do oštećenja unutrašnjosti, a potom nastavite. Macun gel je na prirodnoj bazi, ali se preporučuje pauza 2-3 dana na svakih 15 dana uzastopne upotrebe.

Cena Macun gela za muškarce iznosi 2.390 rsd. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Macun up sprej za muškarce

foto: Promo

Macun up sprej za muškarce je sprej za potenciju i za duži odnos koji u svom sastavu sadrži kombinaciju prirodnih sastojaka i namenjen je za spoljnu upotrebu. Deluje odmah i dejstvo traje oko sat vremena, nakon čega se može opet koristiti.

Cena Macun spreja iznosi 1.990 rsd.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Čuvati na mestu zaštićenom od vlage i svetla na temperaturi od 5-25C i van domašaja dece.

