NA PLAŽI, NADOMAK STAROG GRADA, MARINE I TURISTIČKIH ATRAKCIJA: Idealan izbor za odmor i upoznavanje sa Hamametom

Razvoj turizma u Tunisu započeo je baš u Hammametu šezdesetih godina XX veka. Kao najstarija turistička destinacija u Tunisu, Hammamet je zadržao svoju tradiciju, stare zidine i objekte i danas predstavlja spoj tradicionalnog i modernog. Nаlаzi se u zalivu Hamamet, na jugu poluostrvа Kаp Bon, najplodnijeg i najzelenijeg dela Tunisa. U gradu živi oko 50.000 stanovnika a svake godine ga poseti veliki broj turista. Reč hamamet znači kupatilo, a ovaj naziv potiče i od činjenice da se u gradu nalazi veliki broj antičkih kupatila iz II veka p.n.e. Vrlo je popularan među turistima zbog lepih plaža, atrakcija, živopisnih predela, pijaca kao i velikog broja luksuznih hotela.

foto: promo

Concorde Marco Polo 4+* se nalazi u mestu Yasmine Hammamet, direktno na svojoj peščanoj plaži, na oko 60 km od aerodroma u Tunisu i na oko 95 km od aerodroma u Monastiru. Udaljen je 8 km od Starog grada u Hammametu.

Hotel je izgrađen u elegantnom arapskom stilu i nudi sve pogodnosti za opuštajući odmor sa porodicom, prijateljima ili partnerom. Hotel Concorde Marco Polo 4+* pripada poznatom lancu hotela Barcelo. Raspolaže ukupno sa 464 svetle i prostrane sobe i apartmanima koji omogućavaju različite vrste boravka i sve imaju balkon ili terasu sa pogledom na more, bazen ili baštu. Sve sobe imaju klima uređaj, balkon ili terasu, kupatilo, fen, telefon, mini frižider, SAT TV i sef. U delu soba je besplatno dostupan Wi-Fi internet.

Hotel se nalazi na svojoj peščanoj plaži. Gosti hotela mogu bez doplate da koriste ležaljke, suncobrane i peškire za plažu i bazen.

foto: promo

Usluga u hotelu je All inclusive – doručak, ručak, večera (samoposluživanje, izbor više jela po hotelskim pravilima). U koncept su uključena lokalna i bezalkoholna pića u hotelskim barovima i restoranima leti do 01:00 h , a od novembra do aprila do 24:00 h. Gostima je na raspolaganju glavni restoran “Tunis” za nepušače, snack restoran i dva a la carte restorana: Samarkanda (azijska kuhinja), Mediterranee (italijanska kuhinja) uz prethodnu rezervaciju. U ponudi je i nekoliko barova: Lounge Oasis, Lobby Cartage i La Plaza.

foto: promo

Glavni spoljašnji bazen površine 1800 m2 sa dva integrisana hidromasažna bazena, unutrašnji bazen koji se greje zimi i dečiji bazen, mini klub (za decu 4-12 godina), dnevni animacioni programi, fitnes sala, stoni tenis, odbojka na plaži, boćanje, aerobik, teniski teren sa tvrdom podlogom, reketi i loptice uz depozit, dnevna animacija za decu i odrasle, večernji programi i muzika.

Hotel ima besplatnu prostoriju za fitnes, dok se neki drugi, fitnes i velnes sadržaji, poput Wellness i spa centra, hidroterapije, masaže, hamama, kozmetičkih tretmani i frizera, plaćaju dodatno.

foto: promo

Concorde Marco Polo 4+* svojim gostima nudi i druge brojne, zabavne aktivnosti, za decu i odrasle. Među njima su vožnja katamaranom, pedaline, vožnja kanuom, jedrenje (od maja do oktobra) na zahtev i zavisno od vremenskih prilika. Hotel ima konferencijsku salu, lekara na poziv, suvenirnicu i butik.

foto: promo

