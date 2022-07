PRIJATELJICU VARA MUŽ SA MLAĐOM, DA LI DA JOJ KAŽEM? Drugarica u škripcu tražila savet na netu, pa dobila jedini REALAN odgovor!

Svaka devojka, žena, je bila barem jednom u životu u situaciji da zna da je partner njene drugarice vara i zna koliko su te situacije teške i neprijatne. Uvek ste se pitale da li treba da joj kažete ili ne

Sa tim problemom suočila se i žena koja je detalje otkrila za "Miror":

- Moja najbolja prijateljica je jako draga i dobra osoba ali njen se muž ponaša užasno i ne znam što vidi u njemu. Pretpostavljam da je šarmantan, ali ja vidim, kroz taj njegov šarm, i znam da je on običan sebični narcis koji stalno gleda druge žene, pa tako i mene. Svi znaju da već neko vreme spava sa jednom mlađom ženom i vešto to skriva od moje prijateljice pa se "pravi" kao da je sve sjajno, a ona ništa ne shvata. Bojim se da će na ružan način saznati i da će je to slomiti - ispričala devojka u nezgodnom položaju.

Napomenula je da do sada nije rekla prijateljici istinu jer se bojala da će je povrediti i da joj ona neće verovati jer nema konkretne dokaze osim glasina u koje i te kako veruje. Nadala se i da će se prijateljičin muž urazumiti i prestati da vara.

foto: Profimedia

- Jako sam ljuta jer ona to nikako nije zaslužila i zaista ga voli, a on je samo iskorišćava i ponaša se loše prema njoj. Da li treba da joj kažem? - pitala se i dobila odgovor od stručnjaka za muško-ženske odnose Kolin Nolan:

- Situacija u kojoj se nalazite nije jednostavna jer ćete joj, ako joj kažete, preokrenuti ceo njen život, a to može da uništi i vaše prijateljstvo. Ja bih volela da takve vesti čujem od prijatelja kojem je stalo do mene, a ne od nekog poznanika, ali kao što i sami kažete, nemate dokaza. Mislim da bi prvo trebalo da razgovarate sa njim. Objasnite mu da znate za njegovu aferu, kao i svi ostali, pa postoje velike šanse da neko to kaže vašoj prijateljici. Recite mu da bi bilo bolje da joj on to kaže nego vi ili bilo ko drugi, a onda neka on razmisli o svemu. Ako joj kaže i vas prijateljica nakon toga pita jeste li znali, možete joj reći da ste čuli glasine i razgovarali sa njim kao i da ste ga savetovali da napravi pravi korak - mudrno je odgovorila Kolin.

foto: Shutterstock

