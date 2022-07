BIVŠI DEČKO MOJE SUPRUGE JE IMAO PONOS OD 30 CM, A MOJ NIJE VELIK: Ne mogu da prestanem da je zamišljam s njim, to me PROGANJA!

Britanska stručnjakinja za seks i odnose, Trejsi Koks, deli iskustva mnogih koji joj pričaju o tome šta ih plaši kod ljubavnika. Mnoge brinu situacije poput onih šta će partner misliti o njihovim nestašlucima iz davnina, i dok većina može da nastavi dalje i pređe preko toga, neki su opsednuti prošlošću svog ljubavnika.

Uznemirujuće je pomisliti da je osoba u koju smo sada zaljubljeni pre volela druge. I ne samo to, nego da su imali i seks. Ljubili su se, doživljavali orgazam s njima... Pitate se jesu li možda sve te stvari voleli da rade više s drugima, nego što to vole da rade s vama.

Ne postoji osoba koja nije osetila strah od partnerove bivše ljubavi ili seksualne prošlosti. Nije prijatno zamišljati partnera s nekim drugim, a takođe može biti jednako neprijatno brinuti se o tome šta bi i oni mislili o nama kada bi znali šta smo zapravo sve radili.

foto: Profimedia

Šta ako je partner imao više ljubavnika od vas, što ako otkrije da ste spavali s puno više ljudi nego oni, hoće li se šokirati ako priznate neki fetiš, šta ako je probao sve i može sada da im bude dosadno, šta ako želi nešto za šta niste zainteresovani, šta ako sazna neku skrivenu tajnu...

Mnogo je burnih svađa izazvano kada jedan partner prizna nešto što drugome nije baš po volji. Ali većina nađe način da se pomiri s tim, najčešće prilično razumnim prihvatanjem da u vezi s tim više ne može ništa da učini.

Drugi pak ne mogu da se klone paranoičnih misli.

Koks je zamolila neke da joj anonimno kažu jesu li se ikada osećali progonjeni ili zastrašeni prošlošću partnera i otkriva šta su neki od njih podelili s njom.

"Uvek se hvali kako je njegova bivša bila sjajna u krevetu"

Olivija (24) sa svojim je dečkom 18 meseci.

foto: Shutterstock

- Naša veza traje i gasi se zbog njegove bivše. Zabavljali su se pre nešto više od godinu dana, ali iako ga je ona ostavila, ostali su dobri prijatelji. Uvek lajkuje njene objave na društvenim mrežama i komentariše koliko je lepa ili seksi. Na početku naše veze stalno bi se hvalio kako je sjajna u krevetu, šta mu je radila i takve stvari. Često je spominjao koliko je seksi. Ne znam šta pokušava, ali zna da me to jako uzrujava - ispričala je Olivija, koja napominje kako on sada više ne priča o njoj, ali još uvek komunicira s njom na mreži.

Svaki put kad imaju seks, ona misli da on želi da je s bivšom, a ne s njom. Kad zatvori oči, brine se da zamišlja kako prodire u telo te devojke, a ne u njeno.

- Mislim da imamo pristojan seks i on izgleda zadovoljno, ali ne priča o tome, kao što to radi kada je ona u pitanju. Ona je razlog zašto se rastajemo. Pokušavam da ne gledam njen Instagram, ali ne mogu da prestanem. Ona je jedna od onih devojaka koje su radile sve, usne, grudi, filere, ekstenzije za kosu, veštačke nokte, lažni ten. Ali nekako uspeva da izgleda sjajno, a ne neukusno - dodaje devojka i kaže kako ona izgleda puno prirodnije od nje, što se njemu, bar prema njegovim rečima, sviđa kod nje, ali uvek komentariše izgled bivše.

Zamolila ga je da prekine kontakt s njom, ali on to odbija i zbog toga su se i razišli.

foto: Shutterstock

- Onda mi nedostaje, vraćam mu se i pokušavam da prihvatim njihovo "prijateljstvo", dok mi sve opet ne postane previše. Mislim da moj dečko nije spavao s puno žena, naš broj je otprilike isti. Ali on ne poznaje moje bivše ljubavnike i ja mu sigurno ne govorim koliko su bili dobri u krevetu, iako sam s jednim doživela najbolji oralni seks ikada, ali zašto bih mu to rekla i naterala ga da se oseća loše. Šteta što nema isto poštovanje prema meni - istakla je Olivija.

"Njen bivši je imao penis od 30 cm i još uvek sam pod stresom zbog toga"

Stivi (43) je oženjen. Supruga i on uvek su iskreni jedno prema drugom i nedugo nakon što su se upoznali i popili nekoliko pića, krenuli su da postavljaju jedno drugom uobičajena pitanja o tome ko je bio kakav pre.

- Pitao sam je koliki je bio najveći penis kog je imala, znajući da moj nije velik, a ona je rekla da je njen bivši imao stvarno pozamašan, 30 centimetara. Bio sam šokiran i prihvatio to mirno, ali s vremena na vreme pitam se misli li ona i dalje na njega i njegov penis - kaže Stivi koji često viđa istog tog dečka jer živi u blizini i priznaje kako je on zgodan momak i ne može da se reši strahova.

Supruga ga je uveravala da, iako je velik, ne znači da je bio i dobar. Rekla je da su samo kratko vreme bili zajedno i da je bilo neprijatno, jer je on mislio da, budući da ima ogroman, ne treba da imaju nikakvu predigru.

foto: Shutterstock

- Ali ne mogu da pomognem sebi i povremeno sam još uvek pod stresom zbog toga - iskren je Stivi.

"Imala sam više od 60 ljubavnika, a on nema pojma"

Elen (48) je udata i ima dete. Vrlo je rano prestala da broji ljubavnike. Imala je, kako sama tvrdi, veliki apetit za seksom od samog početka i brzo je postala svesna da to nije "u redu" za ženu.

- Nikad se nisam smatrala promiskuitetnom, u životu sam imala samo jednu vezu za jednu noć, ali sam zato imala mnogo kratkotrajnih veza. Kod mene se radilo o uzbuđenju i eksperimentisanju sa seksualnom moći koju sam imala nad muškarcima - ispričala je Elen.

Igranje igre pružalo joj je veliko erotično uzbuđenje, a priznaje i kako bi stvarni seks, do kog bi na kraju došlo, retko opravdao njena očekivanja.

foto: Shutterstock

- Imala sam karijeru koja je bila središte mog života, pa nisam želela ozbiljne veze. Nisam se smirila do svoje 43. i pretpostavljam da sam u životu spavala s najmanje 60-ak muškaraca. Moj muž je čista suprotnost. Ne znam sa sigurnošću, ali pretpostavljam da je verovatno spavao s pet žena. On je klasični serijski monogamista koji je izlazio sa svojom ljubavi iz detinjstva do 22, a nakon toga je imao niz dugotrajnih veza - dodala je. Rekao joj je i da nije tip osobe za povremeni seks.

Nikada je nije pitao koliko je imala muškaraca pre njega, a ni ona njega.

- Mislim da možete da donesete grubu procjenu bez da nekoga pitate. Nikada se nisam pretvarala da sam anđeo, ali mislim da on nema pojma s koliko sam muškaraca imala seks. Nisam sigurna da bi ga bilo briga jer on zna da me uopšte ne zanima varanje ili seks s bilo kim osim s njim. Ali ne vidim smisla da mu pričam i dajem kompleks ili da me osuđuje - dodaje Elen.

I dok neki njeni prijatelji znaju koliko je seksualno aktivna bila u prošlosti i svi poznaju njenog muža, priznaje da ponekad oseti malu dozu straha, pitajući se šta bi se dogodilo da neko od njih odluči da mu kaže nešto o tome, ali inače misli da su doneli ispravnu odluku - da ne love prošlost jedno drugog, dodajući i kako ono što je prošlo - prošlo je.

foto: Profimedia

"Deljenje priča o bivšim ljubavnicima nas uzbuđuje"

Nikol (36) je u istopolnom braku.

Sve je počelo kada je suprugu pitala o njenim prošlim seksualnim iskustvima.

- Razlog za kopanje po toj temi bilo je unošenje začina u naš seksualni život koji je postao monoton - priča ona.

Bila je, priznaje, malo nervozna da bi to moglo negativno da utiče na vezu ili da bi mogla da postane ljubomorna, ali nakon dosta uveravanja počela je da priča o svojoj prošlosti.

- Umesto da me učini ljubomornom, to me je napalilo i njoj se svideo učinak koji to ima na mene. Zauzvrat, htela je da zna nešto o mojim iskustvima i tako smo podelile naše prošle susrete - dodaje Nikol.

To im je, prema njenim rečima, unelo "revoluciju" u seksualni život i otvorilo novu dimenziju. Prljavi razgovori pomešani s nostalgijom odvode na drugo mesto ako ste u vezi punoj ljubavi.

foto: Shutterstock

Koks deli deset najboljih saveta koji mogu da pomognu da krenete dalje i budete srećniji:

- Osim ako ne izlazite s nevinom, svi dolaze s prošlošću. To je neizbežno - istaknula je Koks.

1. Želite li stvarno da znate detalje seksualne istorije vašeg partnera?

Najbolji način da to saznate jeste da pustite da se odvija tokom vremena. Značajne veze, dobre i loše, gotovo se uvek na kraju spomenu. Obično ćete dobiti naznaku njihove seksualne prošlosti kroz komentare koje daju ili drugih oko njih. Mnogim ljudima je teško da čuju pojedinosti o nekome koga vole s drugom osobom, a ipak se osećaju prisiljeni da pitaju. Oduprite se porivu. Često jedino što rezultira je paranoja.

2. Postoje drugi načini da otkrijete avanture svog partnera

Ponekad želimo da znamo seksualnu istoriju našeg ljubavnika kako bismo videli hoće li biti raspoložen za nešto što bismo želeli sada da isprobamo. Postoje pametni načini da to saznate. Recite da ste sanjali da vas dvoje radite ono što biste želeli i pogledajte kakva je njihova reakcija. Ako izgledaju zaintrigirano, predložite im isprobavanje, a ako izgledaju užasnuto ili nezainteresovano, zaboravite.

foto: Shutterstock

3. Zašto razmišljate o onome što se dogodilo pre vas?

Je li to zato što niste sigurni u partnerova osećanja? Umesto pitanja jeste li najbolji kog su ikada imali, bolje je pitati ih jesu li zadovoljni vašim seksualnim životom. Razgovarajte s partnerom o tome. Recite im da se osećate zastrašeno i zašto. Zatražite uveravanje. Zatim, što je najvažnije, prihvatite ono što vam govore.

4. Nezrelo je uvek želeti biti partneru prvi

Jeste li prestali da uživate ​​u omiljenoj hrani samo zato što ste je već jeli - naravno da ne. Detinjasto je ljutiti se jer je partner imao seksualno iskustvo koje vi još niste imali s nekim drugim. Biće to prvi put da to radite zajedno. To sve čini "prvim".

5. Ne želi svako ponavljanje nečega što je radio u svojoj prošlosti

Ukusi se menjaju. Jednom je često dovoljno. Okolnosti se menjaju. Možda ste voleli divlja iskustva u svojoj prošlosti, ali nemate želju da ih ponovite u kasnijoj fazi, kada vam je fokus na predanosti i nečem možda drugom. Osoba koju sada vidite ispred sebe nije ista osoba koja je bila tada.

foto: Profimedia

6. Često je najbolji seks onaj s kojima smo potpuno nekompatibilni

Najzgodnija osoba s kojom ste ikada spavali često je i najnepouzdanija. Ono što nas tera da žudimo za nekim razlikuje se od onoga što nas tera da se skrasimo. Čak i da su imali fantastičan seks s bivšom, to je možda bila jedina stvar koja im je išla.

7. Možete imati 100 ljubavnika i još uvek biti smeće u krevetu

O seksu najviše naučimo u dugotrajnijim vezama. Ako ste ikada u životu imali samo jednog ljubavnika, ali ste se udubili jedno u drugo i bili znatiželjni i seksualno pustolovni, bićete daleko bolji ljubavnik od nekoga ko je imao samo povremeni seks.

8. Lepota i "seksepilnost" su subjektivne

Nečija ideja veličanstvenog - može biti samo njegova.

9. Njuškanje po društvenim mrežama pogoršaće situaciju

Da, normalno je da želite da vidite kako izgledaju bivši novog partnera. Ali neka bude kratko - traganje po mesecima ili godinama njihove istorija stavlja vas na put opsesivnog razmišljanja.

10. Sada ništa ne mogu da učinim

Partner ne može da uđe u vremeplov i poništiti ono što je učinjeno. Nisu vas poznavali kad se to dogodilo. Njihova prošlost je njihova stvar, a ne vaša, donosi Daily Mail.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

00:07 Evo šta danas radi bivši verenik Andreane Čekić