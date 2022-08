TRAUMATIČNO ISKUSTVO ZVEZDE GRANDA Progovorila o porođaju pa pokrenula LAVINU ispovesti: Rekli su mi LEPO TI JE BILO DA ŠIRIŠ NOGE

Pevačica Dada Mešaljić porodila se 21. jula i na svet donela ćerku kojoj je dala ime Merjam. Ipak, iako je ovo trebalo da bude jedno od najlepih iskustava za nju, Dada je prošla pakao na porođaju, te je svoje iskustvo podelila na instagram storiju želeći da pokaže ljudima kroz šta se sve porodilje susreću, bile one poznate ili ne.

- Nažalost, ja sam još jedna u nizu porodilja koja je doživela horor i traumatično iskustvo u UKC-u Tuzla! Umesto carskim rezom, koji je trebalo obavzeno da se uradi, porodili su me nasilno prirodnim putem. To nije ni četvrtina od onoga što sam doživela. Od psihičkog do fizičkog iživljavanja. Kad se oporavim i smognem snage, javno ću izneti sve detalje kroz šta sam prošla. Želim da podignem svest ljudima i pružim podršku majkama koje su doživele identično da ne ćute! - napisala je Dada na Instagramu.

Njena priča pokrenula je lavinu reakcija, a brojni ljudi preneli su svoja iskustva ili stravične scene kojima su prisustvovali prilikom porođaja.

- Saosećam se, isto sam doživela kao ti. Prvo su me porađali na silu prirodno. Kad sam izgubila svu snagu, babica se okrenula rekavši: "Ova nije sva svoja", da bi me laktom udarila u stomak i govorila: "Misliš da si došla na modnu reviju" i da bi me posle carskim rezom porodili i bebu oživljavali. SVe u svemu, veroma ružno iskustvo i traume. Drži se i želim ti brz oporavak - ispričala je svoje iskustvo jedna porodilja.

- Draga Dado, ako odličiš da podeliš, volela bih da ostanem anonimna. Kao vrlo mlada osoba radila sam u UKC (ginekologija i akušerstvo) i tada sam poželela da nikad ne budem u drugom stanju, a kamoli da rodim u takvim uslovima. Zbog takvih ljudi koji gore rade odlučila sam da napustim BiH. Nikad neću zaboraviti zlostavljanje žena od strane medicinskih sestara i doktora prilikom porođaja. Jedan od njih mi je urezan u sećanje za sva vremena - započela je priču o događaju koji joj je zauvek ostao upamćen jedna žena koja je ranije radila u UKC-u:

- Ženi je krenuo porođaj i nije mogla da prošeta do porođajne sale. Na to su sve reagovali udarcem i rečima: "A lepo ti je bilo da širiš noge". Žena je pala sa porođajnog stola, nisu hteli da joj pomognu da ustane, ušivena je tek kada se skroz ohladila (jer je bila bezobrazna, pa da je kazne još više).

- Ja sam porođena pre skoro dve godine, doslovno su me na silu porodili. Javila sam se zbog povraćanja, pa je doktorka greškom probila vodenjak i od 8:40 do 17:30 uveče sam bila u porođajnoj sali. Beba nije odmah proplakala, kasnije je rađen UZ mozga gde je ustanovljeno da je zbog pritiska u porođajnom kanalu i "čupanja" došlo do krvarenja u mozgu. Hvala Bogu da nije ostavilo nikakve posledice na dete. Kad sam uzela otpusno pismo kroz par dana sa namerom da se pokrene tužba, nije bilo nijednog imena babice ili doktorke koje su me porađale, sekle i šile. Naknadno sam privatno u Plavoj poliklinici ponovo radila reviziju rane. Ukoliko budeš pokretala bilo šta i bude ti trebala porodilja koja je prošla kroz isto, budi slobodna da me kontaktiraš. Brz oporavak želim - ispričala je žena koja je zbog agresivnog porođaja zamalo izgubila bebu.

- Svedok sam jedne situacije. Trudnica osam meseci, dolazi u bolovima i trudovima. Vrišti na hodniku UKC-a Tuzla. Niko od doktora ne reaguje, pokušavamo da je smirimo, ali mi nismo stručna lica, niti neko njoj blizak. Kroz pola sata dolazi sestra i govori joj: "Šta vrištiš, nisi vrištala toliko kad si se j****a". Šok i neverica. ja i sama za par meseci treba da postanem mama, ali me iskreno strah doktora, a ne porođaja - glasio je svedočenje jednog od očevidaca strašnih muka kroz koje je prošla trudnica.

