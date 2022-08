OD 13. GODINE BRIJALA BRADU DVA PUTA DNEVNO, A ONDA JE PRESEKLA: Ova devojka je PONOSNA na svoj izgled i bavi se NEOBIČNIM POSLOM

Dakota Kuk (30), koja se deklariše kao rodno neutralna i koristi zamenicu oni, prvi put je primetila abnormalan rast dlačica na svom licu u kada je imala 13 godina i provela je godine idući na nedeljne depilacije ili bi brijala lice dva puta dnevno.

Cirkuska umetnica iz Las Vegasa osećala se osuđivano i neprijatno zbog rasta svoje brade i našla se kako tone u desetogodišnji vrtlog teskobe i nelagode.

Uprkos tome što je otišla na nekoliko testova, nije jasno šta je uzrokovalo Dakotinu dlakavost na licu, ali lekari veruju da bi to moglo da bude zbog toga što njene nadbubrežne žlezde proizvode previše testosterona.

- Kad sam ušla u pubertet s 13 godina, osim klasičnih problema, ja sam dobila i neke dodatne. Počelo je s dlačicama boje breskve na mom licu koje su postale duže i tamnije. Porodični prijatelj mi je tada ukazao na to, pa me moj očuh odveo kod lekara na ispitivanja, a zatim me je odveo u frizerski salon, gde sam imala svoju prvu depilaciju - priseća se.

- Bilo je jako neprijatno, a u to vreme sam upravo učila kako obrijati noge. Odrasla sam u razdoblju u kojem su žene s dlakama na licu bile toliko stigmatizovane da su mi žene u salonu govorile kako devojke ne bi trebale da puštaju dlake na licu - ispričala je.

- Pretpostavljam da je to ostalo duboko usađeno u moju podsvest, jer sam sledećih deset godina jednostavno utonula u ovu spiralu sramote, gde sam pokušavala da sakrijem svoje lice na fotografijama i idem na depilaciju svake nedelje. Došlo je do tačke, kad sam radila jedan od svojih prvih poslova u maloprodaji, da sam brijala lice dva puta dnevno, jednom ujutru i onda na pauzi jer su dlačice bile jako vidljive, a radila sam na odeljenju sa šminkom, gde nije bilo prihvatljivo biti ništa osim stereotipne žene - ispričala je Dakota i dodala da je prekrivala ožiljke od brijanja šminkom.

Tek 2015. Dakota je konačno odlučila da prihvati dlačice na licu nakon što joj je prijatelj predložio da jednostavno pokuša.

- Bila sam na zabavi sa svojom prijateljicom Sanšajn, i ona mi je pričala sve te divne priče o tome kako je to raditi u cirkusu, i svidela mi se ta ideja. Rekla sam joj da bih volela da pustim bradu i pridružim joj se, na šta je ona odgovorila "Zašto ne bi?" - ispričala je Dakota za Daily Mail.

- To je stvarno bio katalizator koji je započeo moje putovanje prema prihvatanju sebe i svoje brade. Puštanje brade mi je u početku bilo prilično neprijatno, trebalo mi je puno truda i samokontrole da je ponovo ne obrijem - kaže.

- Sećam se kad je neko prvi put pokušao da me slika nakon što mi je brada narasla prvi centimetar. Zbog toga sam bila jako nervozna, kao i zbog buljenja ljudi, ali onda je došlo do tačke kad sam jednostavno odlučila da me više nije briga - ispričala je Dakota i dodala da uprkos poteškoćama s kojima se suočavala dok je prihvatala rast dlačica na licu, da je na kraju bila mnogo srećnija nego tokom godina kad je skrivala svoju bradu.

- Sad se reklamiram kao Dakota, bradata dama, i to je deo mog nastupa na kom takođe radim stvari poput zabijanja čavala u nos ili hodanja po staklu. Moja porodica i prijatelji bili su mi velika podrška tokom celog mog puta samoprihvatanja i čak su mi kupili znak "ne zezaj se s bradatom damom" koji mi se sviđa - rekla je.

- Moji pratitelji na TikToku takođe su bili neverovatni i volim da odgovaram na njihova pitanja, kao i da primam reči podrške. Čak sam dobila komplimente od jednog od mojih apsolutnih heroja, Džona Votersa, nakon što sam ga posetila na potpisivanju knjige potpuno našminkana, ženstveno odevena i s punom bradom - kaže.

- Rekao mi je da mu se sviđa moj izgled i da moram da radim reklamne kampanje, da moje lice treba da bude posvuda - prepričala je.

- Iako nisam binarna, i dalje se oblačim vrlo ženstveno i volim da se šminkam, te da nosim haljine i suknje. Brada nikada nije uticala na to da sam ženska osoba, sada je samo deo mene i srećna sam što sam je prihvatila kao deo sebe - zaključila je Dakota.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

11:11 LEGENDA O DEDA MRAZU: Ovo je neverovatna priča o najpoznatijem deki na svetu! (KURIR TELEVIZIJA)