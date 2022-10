PUKLA BRUKA NA SRPSKOJ SVADBI: Mlada se neviđeno OSRAMOTILA, ispao TOTALNI HAOS zbog korpe s BAKŠIŠEM od kićenja svatova!

Kao što već znamo, u Srbiji svako selo ima svoj običaj, bilo da je u pitanju radost ili žalost. Kad se na događaju sjate rodbina i prijatelji iz različitih krajeva, često tu nekom nešto ne bude jasno kad se upozna s običajima porodice na čije su veselje došli.

To se dogodilo jednoj devojci koja je tvitovala o neobičnoj situaciji čiji je bila svedok na jednoj svadbi, nakon što ju je drugarica pozvala da kiti svatove. Ona je na to pristala, a pored nje, za kićenje svatova bile su zadužene i mladine rođake.

Kako je običaj, gosti su darovali novcem devojke koje su bile zadužene za kićenje svatova i sve je prošlo u redu. Međutim, nakon svadbe je mlada odlučila da uzme novac od kićenja, što je njenu drugaricu, koja se požalila na Tviteru, šokiralo!

foto: Printscreen Twitter

"Svojevremeno me je drugarica zvala da joj kitim svatove sa njenim rođakama. Došla drugarica posle i pokupila sve pare iz korpe. Neka njena sestrica preplakala, mama joj je rekla da će ona dobiti novac. Drugarica ni da čuje, kaže da su to njene pare. Je li to normalno?", upitala je ona na Tviteru, a komentari su se samo nizali.

Ona je, odgovarajući na komentare ljudi, napisala i da je bilo reč o stotinu ili dve evra, te da se mladi verovatno učinilo da je to mnogo za četiri devojke, pa je odlučila da uzme sav novac za sebe.

foto: Profimedia

"Nigde nikada nisam videla da mladenci uzimaju taj novac, naročito ne ako se devojkama koje kite najavi da je to njihov novac. To je tako sitno i nebitno da se mlada time bavi na sopstvenoj svadbi. Ja to ne bih uradila niti da nekog povredim, a ni da sebe ponizim. Ovo mi je ponižavajuće kad na sopstvenoj svadbi glumiš gusara i otimaš kao da je ne znam šta u pitanju", dodala je ona.

Mnogi su komentarisali da u većini slučajeva devojke koje kite svatove uzimaju novac za sebe, ali ima i drugačijih slučajeva.

"Uglavnom se da devojkama. Ali znam slučajeve gde mladenci sve pokupe, pa devojke časte sa po 1.000 dinara".

