ZAHTEV SRPSKIH MLADENACA NA POZIVNICI ZA SVADBU IZAZVAO HAOS: Kako su samo smeli OVO da traže od gostiju?! Neću ni da im dođem!

Koncept "adults only" (samo odrasli), koji je sve popularniji, uglavnom se odnosi na putovanja i hotele u kojima deca nisu dobrodošla. Tačnije, svi koji su mlađi od 16 godina. Stoga je onima koji imaju manje godina od navedenog ulaz u ovim objektima zabranjen.

Cilj ovakvog koncepta je da se odrasli odmore bez dečje graje i nestašluka. Ipak, ovaj koncept je sve popularniji i u Srbiji, i to na svadbama.

Naime, jedni mladenci su poželeli da njihovoj svadbi prisustvuju samo odrasli, pa su zato u pozivnici zamolili svoje goste da ne dovode svoju decu na svadbu. Ova situacija se dogodila jednoj korisnici Tvitera, koja je svojom objavom pokrenula veliku polemiku na ovoj društvenoj mreži.

"U subotu je svadba... U pozivnicama pisalo da se deca ne dovode na svadbu. Samo odrasli. Nemam decu, al me gledaj kako ti ni ja neću doći", napisala je korisnica Tvitera i pokrenula polemiku ispod svoje objave.

Ima onih nedvosmisleno smatraju da je zahtev mladenaca sraman, te da ima veze sa troškovima zakupa, drugi kao razlog navode da deci jednostavno nije mesto na svadbama, iako bi, dodaju, o tome trebalo da odlučuju njihovi roditelji, a ne domaćini.

"Kakvi idioti", "Ja sam na svojoj svadbi ustupila mladenački apartman mamama koje su došle sa manjom decom. Lično ja svoju decu ne vodim na svadbe, jer hoću da se opustim tih par sati", "Mnogi će da te napadnu, ali sa moje strane svaka čast. Ako si mene pozvao, a ne dozvoljavaš mom detetu, onda neću ni ja... Inače bez žene bih došao", "Zove se porodica ili se ne zove niko", neki su od komentara.

"Znam, nisam moderna, mada boli me du**nce", "To ti je isto kao što mene nije pozvala drugarica na rođendan svog deteta jer nemam decu, pa će mi biti dosadno", "Uvek sam nalazila način da na mesta koja nisu predviđena za decu, ne vodim dete. Postane naporno i meni i detetu. Ali taj koji mi kaže da mi dete nije negde poželjno neće videti ni mene", "Zašto je to sad postalo pomodarstvo? Čuo sam dosta primera gde ne žele decu na svadbama. Apsurd...", "Svašta. Bezobrazluk", glasili su neki od komentara.

Međutim, ima i onih koji ne vide ništa sporno u zahtevu mladenaca, štaviše podržavaju njihovu odluku.

"Iskreno, deci i nije mesto na svadbi. Mali su, previše je odraslih pijanih ljudi koji lako mogu da se sapletu i padnu preko malog deteta i povrede ga. Lome se čaše u zanosu, trubači. Pritom svadbe često traju po 6-7 sati, što je maloj deci naporno. Ne vidim stvarno ništa sporno", "I roditelji treba da imaju provod, bez dece", "Meni je to OK, njihova je svadba oni zovu goste i biraju kakva će im svadba biti", "Kakvi carevi"...

"Vodila sam dete na dve svadbe, sve vreme trčala za njim, preznojila se u sto voda, spala sa nogu, niti je meni bilo lepo niti njemu. Nikad više", "Šta je tu sporno? Neko smatra da mesto ili događaj nije primeren deci. Ja baš nisam pisao na pozivnici ali sam rekao usmeno da mesto nije za decu (terasa na splavu, ok padala je kiša pa nije bilo na terasi ali da je bilo kako je planirano ja svoje dete tamo nikad ne bih pustio)", pišu.

Svi su se na kraju složili da svako ima pravo da veselje pravi po svojim merilima i željama, bilo da se to nama sviđa ili ne.

