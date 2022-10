AKO OSETITE OVA TRI SIMPTOMA U TELU, HITNO SE JAVITE LEKARU: Ova promena može imati KOBNE posledice!

Normalan krvni pritisak iznosi 120 sa 80, ali se smatra da su neka odstupanja sasvim normalna.

Smatra se da je najniža vrednost koja je prihvatljiva, u zavisnosti od opšteg zdravstvenog stanja osobe, 90 sa 60, a najviše 140 sa 90. Ipak, nije dobro ukoliko dođe do naglog povećanja krvnog pritiska i da to može da dovede do srčanog ili moždanog udara, dok nagli pad može da dovede do poremećaja u snabdevanju unutrašnjih organa krvlju, što, takođe, može imati fatalne posledice.

- Pritisak ispod 90/60 je opasan jer je u takvoj situaciji poremećeno snabdevanje krvlju nekih organa i tkiva. Naglim padom pritiska ispod normale dolazi do neuhranjenosti organizma. Pre svega strada mozak, usled čega osoba može da izgubi svest. Tada dolazi do poremećaja u radu srca, bubrega i jetre - kažu kardiolozi, a prenosi "Najžena".

Kada se jave slabost, vrtoglavica, poremećaj koordinacije pokreta, neophodno je da se izmeri pritisak. Ako merač pokazuje vrednosti ispod 85/60, obavezno pozovite hitnu pomoć, kažu lekari. Postoje izetno opasne bolesti koje brzo napreduju, a koje se manifestuju niskim pritiskom.

- Kada je pritisak ispod 85/60, sve što se dešava u telu napreduje veoma brzo. Ako na vreme ne pozovete hitnu pomoć, postoji mogućnost da ovo stanje ima fatalne posledice i završi se smrću - ističu kardiolozi i napominju da ipak sve zavisi od prvobitnog uzroka koji je izazvao pad pritiska.

