MAGIČNA ČETKA ZA UKLANJANJE DLAKA: Ovo je najbolja stvar ako vam se ljubimac linja ili ako vama dosta opada kosa!

Koliko je samo ovo praktična stvar! Ništa bolje i jednostavnije za skidanje dlaka, a traje gotovo večno – četka za skidanje dlaka od mikrovlakana zahvaljujući kojoj ćete skinuti dlake:

Sa odeće (ako vam , na primer, puno opada kosa)

Sa nameštaja od mebla (znate o čemu pričamo ako imate psa ili mačku u kući)

Sa tepiha i etisona (što vašu kosu, što ljubimčeve dlake)

Sa auto sedišta

Danas ovu četku možete poručiti OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999 po SNIŽENOJ CENI od samo 990 din , a izgleda ovako:

Ne može da se potroši

Kako to? Jednostavno je: ona skida dlake zahvaljujući materijalu od kog je napravljena i rasporedu vlakana. Za razliku od lepljivih rolera koji vremenom gube na lepljivosti i ne skidaju dlake, ova četka traje decenijama i sve vreme jednako dobro skida.

Sama se čisti

Dobro, ne baš sama, morate vi da je stavite u postolje, ali to je to, baš tako se i čisti. Nema nikakvog pranja, nikakvog “grebanja” dlaka rukama sa nje. Samo je nekoliko puta “provučete” gore-dole kroz postolje i to je to.

Ima svoju malu kopiju

Koliko god da je praktična, ipak nije naročito zgodna za poneti u nekoj omanjoj torbi. Zato se uz veliku četku dobija i mala kako biste u svakom trenutku, i ako ste van kuće, mogli da rešite problem sa dlakama na kaputu ili drugim komadima odeće.

