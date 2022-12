EVO ŠTA SRPSKI MUŽEVI RADE POSLE POSLA: 77 naših žena dalo baš ZANIMLJIVE odgovore, a nećete verovati šta oni najčešće obavljaju

Radno vreme od osam sati je uglavnom standard i za muškarce i žene. To koliko se ko umori na tom istom poslu zavisi od raznih okolnosti.

Činjenica je ipak da to nisu jedine obaveze u toku prosečnog dana jedne porodice. Kuća se prlja, baš kao i veš, namirnice ne došetaju same u frižider, deci treba pažnja, ljubimci čekaju na šetnju…

Žene, da li vi prilegnete čim dođete s posla ili možda igrate igrice i gledate u telefon satima?

Novinarke zadovoljna.rs su proverile dokle je zapravo stigla ženska emancipacija u četiri zida i pitale su 77 žena – šta im rade muževi kad dođu kući s posla.

Jedan deo odgovora su dale žene koje poznaju, a drugi čitateljke. U listu odgovora nismo stavili sve koji glase – spava, legne i ništa. Da su i njih brojali, sigurno bi dogurali do cifre od 150.

Dođe, presvuče se u trenerku, jede i prilegne samo da se ispruži, a zaspi za 10 minuta kao da je ceo dan kopao. Jasna (47)

Moj muž dođe kasno uveče kući s posla i toliko je umoran da odmah legne da spava ili sedne da pogleda vesti i zaspi u fotelji. Vesna (41)

Dođe s jednog i ode na drugi, privatni posao ili sedne za komp i nastavi da radi do duboko u noć. Na bolovanju ne ostaje od kompjutera, samo da jede, spava i ode kod lekara. I tako već 25 godina. Snežana (50)

Sedne, otvori pivo i zuri u jednu tačku jedno pola sata, jede, onda mu zasmeta buka koju pravimo deca, pas i ja pa ode u toalet, gde se zaključa bar još pola sata, sedi obučen na WC šolji i gleda u telefon. Posle ode do prodavnice da nabavi nešto i iskuka kako je mrtav umoran. Kad deca insistiraju da se on igra sa njima, legne na sofu i daje im instrukcije šta da rade, dok ja tada najčešće usisavam ili peglam veš. Često kuka da ga nešto boli i da je preopterećen, često izbrojim do 10, 20, 30 da se ne bismo svađali, a imam svašta da mu kažem. Ana (35)

Postavi nam ručak. Moj posao je van Beograda, a njegov blizu kuće, pošto uvek nakon svog posla dođe do Autokomande po mene, uvek zajedno odlazimo kući, gde on postavlja ručak koji sam ja prethodni dan pripremila, Minja (37)

Ništa ne radi. Uvali se u fotelju u uglu sobe i idgne noge na tabure. Tu odrema jedno pola sata do 45 minuta, Mila (42)

Prilegnemo u dnevnu sobu i prepričavamo kako je jedno drugom bilo na poslu, Jasna (56)

Sedne za komp i počne da kuca izveštaje koje nike stigao da završi na poslu. Posle toga se igra sa našim sinom dok ja završavam standardne obaveze po kući, Sanja (48)

Ako su deca tu, onda se igra s njima. Ako nisu, onda uglavnom radi na računaru. Ako je vreme ručka, ručam. Nikad ne spava posle posla, Sanja 34

Blejanje, blejanje, blejanje, Marija 35

Uglavnom se igra s detetom, jer ja posle posla spremam klopu. Nekad nahrani mace, nekad ode do radnje, nekad složi veš. U principu, radi sve što i ja, jer se oboje bavimo svim kućnim poslovima osim kuvanja, to je jedino za šta sam striktno ja zadužena. Nekad i majstoriše nešto, a to je jedino za šta je striktno zadužen on, Dragana 35

On radi sve ono što ja ne mogu. Razvlači se. Pa se istušira. Pa se okreće 15 minuta po kući, traži svoje stvari. Pa onda jede. Pa tek posle sat vremena preuzme dete, Marijana 34

Zavisi od toga kada dođe kući. Ako dođe ranije, spremi ručak, pa svi zajedno jedemo. Ako dođe kasnije, svi zajedno odmah sednemo da jedemo, pričamo kako je kome prošao dan. Rasklonimo sto, on se igra sa decom, pustimo da odgledamo Savršenu večeru od prethodnog dana, onda već ide spremanje večere (nekad on, nekad ja), posle on kupa ćerku, ja kupam bebu, nastariji sin se kupa sam i stavljamo decu da spavaju i onda i mi spavamo, Natalija 33

Ode u kupatilo, ruča, neretko i kuva ručak kada nema skuvanog, posle klope se resetuje igricama na mobilnom, i/ili zadrema. Onda radi za kompom. Nekad ćaskamo i tako to, a nekad od umora i obaveza ostanemo nemi, Kaja (40)

S vrata pita šta ima za ručak, onda jede, istušira se i tad je miran – sve može, i da idemo napolje, i da gledamo film, i da zovemo goste, samo kad mu je pun stomak, Ana (35)

Zavisi koja je smena – ako radi treću, odmah leže u krevet čim dođe ujutru s posla i prespava pola dana, a onda lagano kafica, novine, na kraju uspe i da nešto korisno uradi, tipa da ode u nabavku u prodavnicu, Jovana (47)

Izvede psa u šetnju dok se još nije izuo, onda ručamo, pričamo jedno drugom kako je bilo na poslu. Uveče nekad skuva nešto za sutra, hoće i da prostre veš, samo nikako ne usisava, Milena (35)

Klopa, prilegne, malo pomogne detetu oko domaćeg, ode na fudbal s ortacima, Sanja (37)

Prvo se ispruži na krevet, prečešlja sve vesti i novosti na društvenim mrežama, pa uključi laptop i završava sitno što nije stigao u kancelariji, Ana (39)

Moj samo kuka kako nema vremena za sebe. E da, vozi decu na sportove. Ostalo ne radi ama baš ništa, Isidora (35)

Moj zaprlja tanjir, izmrvi po podu, kaže evo sad ću, evo sad ću… I nikada ne pokupi za sobom, prejede se, pa se ljuti i tako svakog dana, nevezano za doba dana, Mira (41)

Leži.

Kuva večeru.

Ništa, legne da spava.

Zajedno spremamo ručak, sređujemo kuću jer smo u bračnoj zajednici.

Jede, pa legne da odmori.

Turi mi 4 jajca na oko ženo.

Ništa, legne i gleda TV.

Ništa.

Legne.

Sve, kuva kafu,, rasprema sudove, sve da bismo posle zajedno seli i uživali.

K*esne.

Istušira se, pa igra igricu.

Ruča i odmori.

Jede, legne i zanoveta.

Ljubi nas i grli.

Večera i gleda utakmice.

Prvo se pozdravi sa kučetom, pa sa bebom, pa sa mnom, istušira se i onda se zavali ko čovek na ugaonu.

Trosed, internet i TV.

Do pre neku godinu sve delio sa mnom, od pre par meseci ruča, legne i zeva u telefon.

Sedne za sto, izvali se na kauč, uzme daljinski, sve samo ne ono što mi žene radimo – šporet i sudopera.

Skuva nam kafu.

Kuva.

Leži, daljinski moramo hirurškim putem iz ruke da odstranimo.

Odmara.

Klopa, legne i ne mrda do ujutru. Tuga!

Spava kao da je radio 24 sata, a ne osam.

Uzima decu i igra se sa njima, posle toga iz zajedno pripremamo za spavanje. Uspavljivanje, đubre, veš…

Vata zjale ležeći.

Kaže – evo me i odmah ide da jede.

Poljubi me.

Pije kafu sa mnom.

Popije rakijicu.

Popije rakiju pre ručka, ruča, popije kafu.

Ode na drugi posao.

Igra igrice.

Nabavka namirnica i razvoz dece.

Pravi se mrtav.

Očisti pesak i mačku od dlaka.

Greje ručak jer ja gledam Svetsko prvenstvo.

Sve.

Zauzme busiju i pušta korenje.

Pita treba li nešto da pomogne.

Čeka da ga pozovem za sto za ručavanje.

Istušira se, jauče kako se umroio i legne da ispravi kičmu.

Podigne noge na sto i ne ispušta telefon.

Pije kafu sa mnom, poseti svoju mamu, radi poslove oko kuće (živimo na selu)

Poigra se sa sinom.

Šta radim ja kad stignem kući s posla? Moj muž ne radi, a ja radim.

Sve što ja nisam stigla da uradim, pa neko mora.

Igra se sa detetom.

Skuva nam večeru.

Ide na trening.

Igra igrice na telefonu.

Čisti kuću.

Uglavnom spava.

Pozove mamu da čuje kako je.

Ode.

